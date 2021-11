Joan Mir asegura que ha sido "otro día positivo"

Cheste (Valencia), 13 nov (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), cuarto mejor tiempo para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, ha asegurado que "ha sido otro día positivo".



"Estoy contento porque me he encontrado bien con neumáticos usados y en los terceros libres y la clasificación para tirar a una vuelta", dijo.



"Por muy poquito no hemos hecho primera fila y creo que hubiera sido posible, pero a veces es así, aunque estoy contento y quiero dar las gracias al equipo, porque con el paquete de las dos últimas carreras sí que habría podido luchar pero las cosas vienen cuando vienen y lo importante es hacer mañana una buena carrera", señalo el campeón del mundo de MotoGP en 2020.



"Todavía no quiero cantar victoria y decir que está solucionado, pero desde luego que hemos dado un paso adelante notable y eso está muy bien pues desde Aragón probamos cosas diferentes, luego hicimos la carrera de Misano y por A o por B no lo pudimos cuadrar allí, pero vinieron dos carreras que no pudimos demostrarlo, y luego han venido dos fines de semana más normales en los que me he encontrado bien y he podido demostrar este potencial", explica el piloto de Suzuki.



"Estoy contento, es una pena que se acabe ya la temporada, porque acabar así con este potencial, independientemente de la carrera de mañana, disfruto de montar en la moto", afirma satisfecho Mir, quien sobre la carrera reconoce que "será difícil".



"Otra vez me siento rodeado por ellos pero desde luego que Ducati ha demostrado un gran potencial este año, es brutal y será difícil porque siempre es complicado luchar con ellos, porque tienen una manera diferente de llevar la moto y yo tengo que pilotar de una manera diferente para ir igual de rápido".



"No sé cómo lo voy a gestionar, intentaré hacerlo de la mejor manera y seguro que también tienen algunos puntos negativos y a ver qué podemos hacer", dijo, en relación a los pilotos de Ducati.