Cara y cruz para Yamaha E. Castro en la penúltima prueba del calendario

La estructura de Yamaha E. Castro compitió de nuevo ese fin de semana tras el éxito del fin de semana pasado en Murcia. En este caso, el Circuito de MX Manuel Clemente de Chiclana de la Frontera recibía a los mejores pilotos de Andalucía en la sexta prueba del Andaluz, penúltima del año.

En MX1, José Antonio Aparicio brilló en la primera manga saliendo primero, pero sufrió una caída y tuvo que remontar hasta la cuarta plaza final. En la segunda carrera, de nuevo protagonizó otra gran salida, pero otro piloto le sacó fuera de la pista y Aparicio se resintió en esta acción de su rodilla operada, teniendo que abandonar antes del banderazo final.

"Pude ser el segundo piloto más rápido en los entrenamientos cronometrados con el mismo tiempo que el primero, prácticamente. En la primera manga he salido primero, pero he tenido una caída y he tenido que remontar para terminar cuarto de la general y segundo de mi categoría. En la segunda manga he salido de nuevo primero, pero me han sacado fuera de la pista, he vuelto a retomar la carrera poniéndome líder de nuevo, pero mi rodilla se ha resentido de la acción anterior y he tenido que dejar la carrera", explicaba Aparicio.

Por otro lado, Salvador Pérez ya ha retomado su aclimatación a la montura del octavo de litro y, en su segunda carrera, el actual Campeón de España de MX85 ya ha terminado en el tercer cajón del podio.

En MX4, otro título esta al alcance de la mano del equipo sevillano con Francisco Miguez. Éste ha conseguido llevarse la victoria en ambas mangas y se queda a tan sólo dos puntos del líder de la clasificación general. En la próxima cita luchará por llevarse el "gato al agua".

Por último, Andrés Gordillo, en MX2 amateur, ha defendido el liderazgo de la serie con un segundo puesto final.