Luciano Benavides: ?Estoy contento con la forma en la que he pilotado?

Redacción deportes, 7 ene (EFE).- El argentino Luciano Benavides (Husqvarna) finalizó undécimo la sexta etapa del Dakar, disputada en Riad, en una categoría de motos en la que se redujo el tramo cronometrado a 101 kilómetros por el mal estado de la pista y en la que, dijo, acabó ?contento? por cómo pilotó.

?Estoy contento con la forma en la que he pilotado la etapa: he optado por no forzar demasiado, por usar mi cerebro y por llevar la moto a casa de forma segura. Terminar en el puesto 11 está bien, y me da una buena posición de salida para el domingo?, comentó.

?Sinceramente, creo que los organizadores han tomado hoy la decisión correcta. Sabíamos que la etapa iba a estar bastante cortada, siempre lo está cuando seguimos a los camiones y a los coches. Ésta parecía bastante mala, y era muy fácil cometer un error, sobre todo porque muchos de los peligros no figuraban en el libro de ruta?, añadió sobre la etapa.

?Ahora estoy deseando descansar un poco mañana. Me siento bastante bien, creo que estaba muy bien preparado físicamente para la carrera de este año, pero la última semana siempre es dura y quiero estar lo más fuerte posible para dar lo mejor de mí", aseguró Luciano Benavides tras una sexta etapa previa al día de descanso del Dakar.