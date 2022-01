Van Beveren: ?Viví dos años difíciles, así que ahora a disfrutar?

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El francés Adrien Van Beveren (Yamaha) se colocó líder de la general de motos, tras la séptima etapa que tuvo inicio en Riad y final en Al Dawadimi, y se puso como objetivo inmediato el poder ?disfrutar? tras ?dos años difíciles? debido a los accidentes.

"He intentado atacar todo lo que he podido, pero la navegación en la especial era muy técnica. Sabía que podía obtener un buen resultado y he dado el 100 por 100. Ha ido todo genial. Con mi historial, es para estar contento. Viví dos años difíciles por los accidentes, así que ahora a disfrutar?, dijo al terminar la etapa.

?Voy a poner toda la carne en el asador para preservar lo que he conseguido hoy, sin dejarme llevar. Mi objetivo es cruzar la línea de meta, lo llevo diciendo desde el principio y eso no ha cambiado. Tengo que aprender de los errores del pasado y seguir mi plan de base a rajatabla. Aún está todo por hacer y voy a esforzarme hasta el final. Y si sale todo bien, mejor que mejor", completó.