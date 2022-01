Barreda:Tuve una caída en una duna;noté que se me volvía a salir la clavícula

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El español Joan Barreda (Honda) arrastra una fractura de clavícula desde la quinta etapa del Dakar que le provoca ?mucho dolor? y en la octava, disputada hoy entre Al Dawadimi y Wadi Ad Dawasair, se le volvió a salir tras una caída que le hizo ?conducir con una mano? durante un rato.

?Aguanta? en la caída he notado que se volvía a salir y durante unos minutos ha dolido muchísimo. Tenía que conducir con una mano, pero con el paso de los kilómetros ha mejorado?, dijo al llegar al campamento.

?Una etapa difícil, con mucha arena al principio. Tuve una caída en un salto en una duna, que se me clavó, salí por delante y se me cayó la moto encima. Pero he intentado manejar para seguir e intentar seguir a Nacho (Cornejo), que llevaba un ritmo altísimo, pero hicimos un error en una nota y nos ha condicionado bastante porque hemos perdido entre 10 y 15 minutos. Una lástima porque hubiese sido una etapa muy buena para nosotros?, comentó.

Barreda lamentó el fallo al final que le hizo perder 11 minutos y 43 segundos respecto al ganador de la octava etapa, el británico Sam Sunderland (Gas Gas).

?Nos ha faltado rematarlo en los últimos 40 kilómetros, pero las carreras son así. Lo importante es que estamos bien, quedan cuatro días por delante y puede pasar de todo?, aseguró.

?Hay que luchar y cada día dar el máximo. Hoy al ir en una posición un poco más adelantada y una suspensión más blanda sufría bastante en las dunas. Pero es así. El ritmo de delante es altísimo y hay que apretar los dientes?, añadió.