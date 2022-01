Benavides: ?Todo es posible, así que voy a seguir atacando?

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El argentino Kevin Benavides (KTM) sigue recuperando terreno tras los 36 minutos perdidos en la navegación en la etapa 1B y, tras la octava disputada entre Al Dawadimi y Wadi Ad Dawasair, se coloca a 14?47? del ganador y líder de la general en motos, el británico Sam Sunderland (Gas Gas), por lo que consideró que ?todo es posible?.

?La remontada es sobre todo una cuestión de motivación, de cabeza? En el Dakar, no hay nada perdido hasta el final, así que hay que estar listo para todo. Sé que todo es posible, así que voy a seguir atacando. No tiro la toalla?, aseguró al llegar al campamento.

?He atacado a tope hoy, hemos estado delante Nacho (Cornejo) y yo? En un momento dado he tenido un problema con el depósito de gasolina trasero, que no me funcionaba, y he perdido 6 o 7 minutos en repararlo, pero por suerte he podido continuar. Después he alcanzado a los colegas de Honda y hemos rodado bien juntos?, comentó sobre la octava etapa.