Santolino: ?No me he divertido mucho?

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El español Lorenzo Santolino (Sherco) finalizó 20º la octava etapa del Dakar, disputada entre Al Dawadimi y Wadi Ad Dawasair, a 20 minutos y 13 segundos del vencedor en motos, el británico Sam Sunderland (Gas Gas), en un día en el que ?no? se ?divirtió mucho?.

?Un día en el que no me he divertido mucho; se me ha hecho un poco largo con las dunas. Me he encontrado bien, pero respecto a los demás el ritmo ha sido bajo?, comentó al acabar la especial.

?He intentado seguir hasta el final, donde me he encontrado mejor porque eran zonas de un poco más de pistas, entre valles; ahí me lo pasé bien. Un día más sin caída ni daños, así que contento por ello?, amplió.

Tras la octava etapa, Santolino ocupa la séptima plaza de la general de motos a 21?09? del líder Sunderland. omb/og