Barreda: ?Aún estamos con posibilidades de luchar?

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- El español Joan Barreda (Honda) finalizó quinto la novena etapa del Dakar, disputada en Wadi Ad Dawasir (Arabia Saudí), lo que le hace estar ?aún con posibilidades de luchar? en la general de motos a pesar de arrastrar una fractura de clavícula desde la etapa cinco, que se agravó este lunes tras una nueva caída.

?No hemos ganado el tiempo que podíamos haber ganado respecto a los que salían delante. Lo positivo es que es un día más, aún estamos con posibilidades de luchar, de intentar recuperar con los fisios cada día y nada. El objetivo es llegar a meta en la mejor posición posible. Daremos el máximo?, comentó al llegar al campamento.

?Puede pasar de todo. Sobre todo las dos próximas etapas serán importantes. Todo el mundo está apretando mucho ahora, el ritmo es altísimo, pero nunca se sabe. La realidad es que estamos a diez minutos, así que puede pasar cualquier cosa?, añadió.

Un Barreda que se sintió mejor según iba pasando la etapa.

?Ha ido bien. Salíamos en la décima posición, con algunos pilotos por delante. Y la verdad es que he mantenido al principio un ritmo constante, sin apretar al máximo pero constante, intentando tomar buenas decisiones en cuanto a la navegación. A medida que iban pasando los kilómetros me he ido encontrando un poco mejor, y en la última parte he podido apretar un poco más?, analizó.

Además, el piloto español narró las dificultades que se encontró antes de la novena etapa al sufrir otra caída que le hizo aumentar el dolor de su clavícula fracturada.

?Ayer el día fue durísimo. Tuve una caída en la que se volvió a desplazar la clavícula. Entonces tuve más inflamación, mucho dolor y tuve que hacer algunos kilómetros con la mano sin sensaciones, dormida. Y hoy por suerte ha ido todo más normal, de menos a más y hemos ido recuperando?, valoró.

?Es una carrera complicada que se complicó desde el primer día, teniendo que apretar desde entonces. En la etapa 5 tuve esta caída, que me dañó bastante, y ahora está condicionándome un poco, pero pese a ello estamos intentando dar el máximo, intentando recortar los 40 minutos que ya perdí el primer día. Hemos conseguido recortar bastante tiempo?, completó.