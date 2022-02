Joan Mir reconoce que "dos días no son suficientes"

Madrid, 6 feb (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), campeón del mundo de MotoGP en 2020, reconoció al término de la segunda jornada de entrenamientos de MotoGP en el circuito malasio de Sepang que "dos días no son suficientes y tenemos que ir a Mandalika, pero creo que hemos entendido muchas cosas".

El piloto mallorquín señaló que para él "ha sido posible dar un paso adelante de un día a otro y soy fuerte con neumáticos usados y ese es el primer paso".

"La temperatura era bastante más baja que ayer y pensábamos que el neumático delantero blando me podía dar algo más, pero he hecho la primera salida y he cometido dos fallos. Me he colado dos veces y he decidido entrar sin poder hacer una vuelta como debería", lamentó Joan Mir al respecto.

"Cuando me he parado, todavía tenía el otro juego de neumáticos, porque había dos para hoy, y hemos dejado el mismo delantero, porque tenía buenas sensaciones, pero ha sido muy difícil de gestionar pues se movía mucho la parte delantera de la moto y no podía apretar en las frenadas", continuó Mir.

"Luego, hemos puesto un delantero duro con el mismo neumático trasero del 'time attack' y hemos hecho el tiempo, así que había algo de margen para bajar. Estoy satisfecho. De ritmo estamos bien. La moto es rápida, porque Álex (Rins) también ha rodado rápido. No creo que ahora mismo sea un gran problema el 'time attack' para nosotros. Lo estamos mejorando", afirmó el piloto de Suzuki.

"El motor, a baja potencia, está entre los mejores. El carácter es bastante similar y la entrega de potencia es también muy parecida", señaló Joan Mir sobre el nuevo motor de la Suzuki.

Ahora todos los pilotos de MotoGP van al nuevo circuito de Mandalika, en Indonesia, por lo que Joan Mir señaló que "los dos primeros días serán para aprenderse el circuito. Tenemos que seguir probando temas de aerodinámica y algunas partes del chasis, para encontrar la combinación buena de chasis y basculante. Y, sobre todo, ir a otro circuito y probar las cosas que me han gustado más. Es importante ver que esto también funciona en otros circuitos".