Marc Márquez ve "velocidad" en la moto pero se muestra cauteloso

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha asegurado que la nueva moto tiene velocidad y que ha sido "una buena primera toma de contacto", en unos primeros entrenamientos en Sepang que, para muchos en Honda, son de los mejores de los últimos años.

"La moto ya tuvo buenos comentarios en Jerez por los pilotos de Honda y aquí cuando se ha apretado los tiempos han llegado para todos los pilotos y creo que es positivo también, pero no es el primer año que va bien en Sepang y luego hay problemas", señala un precavido Marc Márquez.

"Recuerdo que en 2015 hicimos el récord de la pista y luego tuvimos problemas durante la temporada así que hay que ir con cautela"", recalca el piloto de Repsol Honda.

"Lógicamente la vista está perfecta porque sino no me hubiese presentado aquí, pero es cierto que en el hombro he notado falta de fuerza y el dolor, más bien la molestia, ha sido estable y por eso no cabe duda que trabajamos para luchar otra vez por el mundial y la mentalidad es la de siempre, luchar como si fuera el primer mundial", afirma Márquez.

"Estar en este test ha sido un regalo, algo que en algunos momentos el doctor llego a descartar, pero la vista se puso bien y fue entrar en 2022 y en dos semanas se arregló", destaca Marc Márquez sobre su recuperación.

"Hasta final de año veía doble y no había empezado ni a ir en bici, pero a principios de año todo cambió y comenzó mi progresión y empecé a montar en bici y en moto, pero en apenas dos semanas no puedes recuperar el trabajo que se realiza durante meses", reconoce el piloto del equipo Repsol Honda.

Marc Márquez ha destacado que "cada vez influye más la moto; sí que es cierto que ahora hay mucha igualdad mecánica entre todas las marcas pues hay diez motos, incluso más, doce, que pueden ganar el mundial y eso no pasaba antes en los 500 c.c.".

"Aquí se ha visto que las Aprilia, las Ducati o las Honda han volado, y también la Yamaha pero solo con Quartararo, parece que vuelan, pero es verdad que cada vez hay más cosas en las motos y tiene que estar todo más estructurado, pasando por el motor, la gasolina, los neumáticos o la aerodinámica", continúa al respecto el ocho veces campeón del mundo.

En cuanto al desarrollo de estos primeros entrenamientos de la temporada, Marc Márquez ha recordado que han sido "un poco la reflexión de cada año en la temporada y siempre hay dos o tres pilotos que pueden ganar un mundial, pero ha vuelto a pasar lo mismo ya que se han visto once o doce pilotos que podrían ganar, pero han sido unos entrenamientos con unas condiciones que luego no te las encuentras nunca".

"Con mucha goma de los neumáticos en la pista y unas condiciones atmosféricas en las que llegas a hacer 60 vueltas en un día, pero luego los grandes premios son distintos y es entonces cuando te tienes que posicionar y pensar en el campeonato", explica Márquez.