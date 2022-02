García Dols y Guevara, "con posibilidades" en la primera carrera del año

Madrid, 28 feb (EFE).- Los españoles Sergio García Dols e Izan Guevara, pupilos del equipo de Jorge Martínez "Aspar", afrontan la primera cita del campeonato del mundo de motociclismo, el Gran Premio de Qatar de Moto3 en el circuito de Losail, "con posibilidades".

?Tengo muchas ganas de empezar una nueva temporada y afronto esta primera carrera con ilusión y con ganas de estar en las posiciones de cabeza,. Estos días después del test de Portimao he descansado, me he centrado en mí mismo y he trabajado para llegar a Qatar lo más preparado posible?, ha asegurado en la nota de prensa de su equipo Sergio García Dols.

Su compañero de equipo, Izan Guevara, ha afirmado que llega "muy preparado, con sensaciones increíblemente buenas después del test de Portimao": "Me veo fuerte para el inicio de una temporada en la que mi objetivo será pelear por el título, sin dejar de pensar en ir carrera a carrera y en conseguir una regularidad que nos permita llegar a final de temporada con opciones?.