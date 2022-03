Márquez confiado en sus posibilidades y en "pelear por el título"

Losail (Qatar), 3 mar (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha llegado a Qatar confiado en sus posibilidades y en "pelear por el título mundial" en una temporada que será la más larga de la historia, con un total de 21 grandes premios.

"Estoy muy contento de estar aquí, eso ya es un paso más que el año pasado, pues durante el invierno no lo tenía claro; era muy importante hacer los test de Mandalika y valorar cómo me sentía, y la verdad es que he salido contento. Me sentí mucho mejor y era importante, vamos a ver como empezamos, pero yo diría que en 2022 quiero luchar contra todos mis rivales por el título", explicó Márquez al respecto.

"La moto ha experimentado un gran avance y tengo la sensación de haber cambiado de marca, es una moto completamente distinta y la naturaleza y la esencia de la moto es muy distinta y desde los primeros entrenamientos me centraré en mí mismo y en las primeras carreras siempre encontraremos pequeñas cosas, pero la base es buena y ahora, la victoria no es mi objetivo principal para el domingo, pero durante el fin de semana veré dónde puedo estar y si puedo luchar por la victoria, lucharé; si no gano será porque no puedo, no porque no quiero", insiste Marc Márquez.

"En los test estuvo todo muy ajustado, pero veremos qué es lo que sucede en las primeras cuatro o cinco carreras para ver cuál es el nivel de cada uno de nosotros", recuerda el piloto de Repsol.

"Creo que en veintiuna carreras, durante la sesión, tendremos diferentes sensaciones y sabemos que Losail no es el mejor circuito y en el que somos más fuertes, pero todavía no estamos preparados y habrá que ver qué es lo que sucede, pero todavía es muy pronto y de lo que se trata es de acabar y ver que es lo que va sucediendo", continuó el ocho veces campeón del mundo.

En cuanto a la tecnología, Marc Márquez reconoció que "cuando llegué, sin los alerones el show era mejor y era más fácil seguir a los demás, pero era más difícil pilotar las motos y más fácil cometer más errores, pero se podía adelantar; y ahora es más difícil cometer errores pero también es más difícil seguir a otros pilotos".

"Lo que he aprendido en los últimos años es que hay que tomarse el tiempo necesario para recuperarse en función de las lesiones que puedas sufrir, pero los riesgos que debes asumir una vez que regresas a la competición son los mismos y el día que no lo sienta así es que dejaré de competir", comentó Márquez.

"En los dos últimos años he aprendido a abordar las lesiones de otra forma y a guardar el tiempo necesario para recuperarme. Pero eso no ha cambiado mi estilo de pilotaje ni mi esencia en pista, así que una vez esté al ciento por ciento físicamente, esto se verá", insistió.

En la primera temporada sin el italiano Valentino Rossi, el piloto de Repsol Honda señaló que "no era uno de los principales oponentes para el título, lo eran los pilotos más rápidos, Fabio -Quartararo-, Joan -Mir-, etcétera. Él era un icono de MotoGP, pero la competición continúa y eso es en lo que hay que centrarse".

Márquez fue crítico con algunos de los sistemas de MotoGP, como el Holeshot (bloqueo de las suspensiones), que eliminaría ya que "es algo que habrá que quitar en el futuro, pero para ello tenemos que ir todos juntos y los fabricantes quieren siempre más, más y más y no es posible. Para el show no hace falta más, creo que en la aerodinámica esta bien, pero el holeshot no llega a las motos de serie y quizás no tiene sentido para el futuro".

Márquez tuvo palabras de apoyo para quienes están sufriendo por la guerra de Ucrania, y reconoció que "es muy difícil saber cómo vamos a llegar a lo largo de 2022, con la situación actual en la que nos encontramos, pues hay muchas cosas que no comprendemos y lo único que se puede hacer es apoyar a todos aquellos que están sufriendo directamente las consecuencias de la guerra, pero no sabemos ni podemos saber hacia dónde va a ir todo esto".