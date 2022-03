Joan Mir: "Estoy contento porque se ve el trabajo que estamos haciendo"

Lusail (Qatar), 4 mar (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), tercer mejor tiempo el primer día de entrenamientos en Lusail (Qatar), se mostró satisfecho de su rendimiento. "Contentísimo sería si ganásemos, pero sí que estoy contento porque se ve el trabajo que estamos haciendo", dijo.

"En los test, sobre todo, es probar, pero aquí es donde se ve realmente quién ha mejorado y los pasos reales que se han dado y eso me hace estar muy satisfecho", explicó Mir, que recordó que su base del año pasado "ya era muy buena". "El asunto es que no llevábamos el ?device? -sistema de bloqueo de la suspensión de la moto- y no te estoy hablando del dispositivo que estrenamos en Austria, que era el primer prototipo y que era más pesado y no funcionaba tan bien", añadió.

"Con el trabajo que se ha hizo ya la temporada pasada estaba para ganar las dos últimas carreras y si hemos dado este paso adelante y hemos mejorado otro poco en el motor, con lo que se da un paso grande", afirmó.

En lo que se refiere a su compañero de equipo, mejor tiempo, Joan Mir reconoció que "Álex ha pillado un ?rebufaco?, pero la realidad es que antes, ni siquiera pillando un buen rebufo, podíamos igualar a las Ducati. por eso se ha mejorado y mucho".

En cuanto a sus planes del fin de semana Joan Mir explicó que los sábados siempre le creaban "mucha ansiedad por intentar pasar el corte de la Q2 primero y luego luchar por estar en segunda fila", por lo que tenían que hacer "maravillas" para conseguirlo. "Ahora parece que vamos mejor y que tenemos un ritmo para ganar la carrera y lo normal sería que también lo tuvieras para hacer la pole".

Sobre las Ducati dijo creer que "no van tan mal, hay que darles tiempo para que se pongan un poco en sitio, pero no creo que una moto que el año pasado ganaba con Pecco ahora no vaya tan bien".

Y de las Honda opinó que "Marc es un piloto que va rápido en todos los circuitos, pero es verdad que estaban todos, así que han dado un paso adelante. Y Marc estará para ganar, seguro".