Pol Espargaró: "Somos igual de competitivos que en la pretemporada"

Lusail (Qatar), 4 mar (EFE).- El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) dijo este viernes que su equipo es "igual de competitivo" que "en la pretemporada".

"Recuerdo que el año pasado, sobre todo aquí, clavaba una vuelta perfecta empujando como un loco y me quedaba a tres o cuatro décimas de entrar a la segunda clasificación", añadió.

"Hoy ya directamente con el primer neumático me he sentido bien. Luego he tenido problemas con el segundo, y no he podido apretar lo suficiente, pero con ese primero ya era rápido y cometiendo errores, así que es interesante y muy positivo, siento que tenemos potencia", aseguró Espargaró, noveno al término del primer día en Lusail.

De sus rivales, resaltó: "Suzuki estuvo muy fuerte durante toda la pretemporada y es una moto muy completa, a pesar de que los pilotos se quejaban de que tenían poca potencia, resulta que tienen mucha potencia. En Mandalika eran de los más rápidos y en Malasia también, en punta? Y tienen buena tracción, lo que luego se traduce en una buena aceleración".

"La moto es muy completa y funciona muy bien, tanto en circuitos rápidos como lentos. Y Ducati? Bueno, yo era de los que pensaba que no se estaban escondiendo, porque cuando no haces una vuelta rápida pero tienes un buen ritmo significa que eres rápido, que sólo te falta apretar a una vuelta, pero es que tampoco lo eran en ritmo. En Malasia, que es un circuito donde normalmente vuelan, y en Mandalika, que es un circuito al que cuando llegué pensé que las Ducati iban a volar, no fue así. Luego he escuchado que están usando aspectos de motor antiguos, así que empiezo a entender un poquito todo también?", afirmó.

"Cambian mucho las condiciones de la mañana a la tarde, especialmente la temperatura del asfalto, la humedad, así que la pista cambia radicalmente, y eso se nota cuando pones neumáticos nuevos y hay mucha diferencia entre el mediodía, que es cuando hacemos el primer libre, o la tarde, pero la pista se irá limpiando y mañana los tiempos serán aún más rápidos", señaló.