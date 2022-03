Viñales: "Las expectativas estaban muchísimo más altas"

Lusail (Qatar), 4 mar (EFE).- El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) no concluyó la primera jornada como esperaba en Lusail (Qatar) y reconoció que "las expectativas estaban muchísimo más altas y esto ha sido un golpe de realidad".

Viñales, decimoquinto, comentó: "Al final, es el primer día, hay que continuar pero somos positivos y sabíamos que podía pasar esto, porque en un test tienes mucho tiempo y aquí no, no hay margen, pues tienes que salir, hacer la puesta a punto y apretar, esa es la diferencia, pero de todas maneras somos positivos, sabemos que tenemos herramientas para mejorarlo poco a poco, no hay más".

"Pierdo mucho giro, me falta un poco de giro, porque no consigo tener adherencia delante, vamos poco a poco. Han cambiado mucho las sensaciones de Mandalika a aquí, pero creo que es más el hecho de llegar a un circuito nuevo, con una moto diferente y unas líneas muy, muy distintas. Necesito tiempo", insistió Maverick Viñales.

En cuanto a su incidente con su propio compañero de equipo Aleix Espargaró, Viñales le restó importancia: "No hay nada más. Le he pedido perdón después, pero no le había visto ni le había escuchado ni había visto una bandera azul ni nada. Simplemente, no le he visto y ya está".