Alex Rins convencido de que los "test" serán de gran ayuda este fin de semana

Lombok (Indonesia), 17 mar (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), destacó en la jornada previa al inicio del Gran Premio de Indonesia en el circuito de Mandalika, que está "convencido" de que "los test que hicimos aquí hace unas semanas nos serán de gran ayuda, a pesar de los cambios tanto en el asfalto como en la composición de los neumáticos".

"Al menos aprendimos el circuito, para poder ver que necesitaban y para reparar la última y la primera curva sí que ha servido, aunque es cierto que cambia un poco todo, pero más o menos ya hemos rodado aquí", señaló sobre el trazado Alex Rins.

En cuanto a los componentes de la moto sí destacó que "los neumáticos cambian bastante, pues recuerdo que en los test prácticamente mucha gente puso el neumático medio y no iba muy rápido, rodó un segundo o medio segundo mas lento que con el blando, pero ahora han traído un neumático bastante interesante para este fin de semana, así que veremos a ver como va".

"Es cierto que dan lluvia para este fin de semana, pero en los test también daban lluvia casi cada día y lo bueno es que hace calor y se seca rápido el circuito, así que disfrutaremos", comentó el piloto de Suzuki.

En cuanto a los problemas que tuvo en la carrera de Qatar, Alex Rins confirmó que "la semana después de Qatar ha habido conversaciones con mi técnico 'Manu' para que me explicara si habían encontrado cosas o no, pero no me quiso decir nada y prefirió que llegásemos a Mandalika para sentarnos y ver un poco el análisis".

"En el análisis ha salido que tuvimos un exceso de calentamiento del neumático delantero, que se puede atribuir a dos razones. La primera de ellas porque se haya sobre calentado demasiado, sobre todo al principio de la carrera, al ir enganchado al rebufo de otros pilotos, por lo que una solución es enfriar un poco más los neumáticos en las primeras vueltas de carrera ya sea saliendo del rebufo de otras motos o haciendo otras líneas", explicó Rins.

"Y la otra posibilidad es que el neumático se haya degradado mucho más rápido de lo habitual porque fuera defectuoso o algo así. No sé. Son estas dos circunstancias y por eso creemos o tiramos más hacia la primera, pero claro, no tenemos un medidor que nos diga que ha sido esto o lo otro y por eso hemos encontrado una solución para la posible primera opción y para la otra pues me puede tocar a mí o le puede tocar a otro piloto, pero es más improbable", reconoció el piloto de Suzuki.

Alex Rins fue uno de los pilotos que participó en el desfile realizado en la capital Yakarta el miércoles y al respecto reconoció que "la afición aquí es increíble, y nos lo hemos pasado muy bien, aunque es verdad que al principio pensamos que sería un caos, pero al final lo disfrutamos".

"Hicimos unos cinco kilómetros en moto, con unos 'quemando rueda', el otro haciendo caballitos con la rueda delantera o invertidos con la trasera. Fue 'guay'", incidió Rins.

"Con el presidente de Indonesia disfrutamos mucho; le gustan mucho las motos y hasta nos enseñó su moto y vino a rodar aquí a Mandalika; estuvo muy bien y fue muy divertido", ensalzó el piloto de Suzuki.