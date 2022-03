Pol Espargaró esperanzado de "luchar por algo bueno"

Lombok (Indonesia), 17 mar (EFE).- El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), que ya fue el más rápido en los entrenamientos de pretemporada que se realizaron en el circuito de Mandalika, se ha mostrado esperanzado ante el inicio del Gran Premio de Indonesia de MotoGP y espera poder "luchar por algo bueno".

"La pretemporada aquí fue bien y disfruté en este circuito, incluso con la dificultad de estar tres días enteros con estas condiciones, pero no fui el único rápido. Enea fue muy rápido, Marc fue muy rápido, Fabio fue muy rápido? Las Ducati, las oficiales, no lo fueron tanto, pero seguro que estarán delante después de haber tenido algunos problemas en la carrera de Catar, pero será una carrera dura, con mucha gente, y espero poder estar ahí como en el primer domingo y luchar por algo bueno", explica Pol Espargaró.

El piloto de Repsol Honda recordó sobre la cita de Qatar que "fue una carrera mucho más rápida que la del año pasado y esto demuestra el rendimiento de una moto en la que Honda ha estado trabajando muy duro durante toda la pretemporada y gracias a eso pude luchar por la victoria hasta las últimas cinco vueltas cuando Enea me pasó, y hasta cuando mis neumáticos dijeron basta y ya no pude gestionar la situación. En cualquier caso, me divertí mucho en la carrera y creo que ha sido un buen inicio de año".

"La carrera fue muy, muy rápida; chequeamos cómo de rápida había sido comparándola con las que hice el año pasado, y fue 20 segundos más rápida que la primera, y 16 que la segunda, eso corriendo dos veces allí y con cinco días de entrenamientos. Así que, sí, el ritmo fue muy alto, una locura", insiste sobre la primera carrera del año Espargaró.

"Siendo sincero, no esperábamos una carrera así, no esperaba romper la carrera así de rápido, ni que tuviese ese ritmo; pensé que podíamos ser cinco o seis pilotos adelantándonos un par de veces en cada vuelta, pero al final me vi solo tirando, todos en un raíl", continuó Pol Espargaró.

"Tampoco esperábamos gastar tan rápido los neumáticos, y de esa manera, pero elegimos esto por ser la primera carrera del año. Podríamos haber elegido también el medio delantero, como hizo Brad -Binder-, y puede ser que hubiese ido mejor, pero sentía que arriesgaba más y sabía que con los blandos podía ser muy rápido y al final, sin haberme ido largo a final de recta, a lo mejor podría haber sido segundo, pero no me quedo con dudas porque es el tipo de carrera que estaba esperando hace tiempo", señala el piloto de Repsol

En cuanto al circuito de Mandalika afirma que "la información que ya tenemos del circuito es bastante grande, el cambio, que es importante, cómo gestionar la potencia, electrónica? Pero en la parte neumáticos, los que vamos a tener, su durabilidad, empezamos de cero, porque los que tendremos ahora tienen una construcción distinta, diferente carcasa, diferente goma, y el circuito se ha re-asfaltado en bastantes zonas".

"Está claro que lo que hicimos en la pretemporada es útil, pero para el resto tendremos que empezar de cero, que es por lo que aunque me fuese muy bien no tengo claro qué esperar, y también porque veo a mucha gente con potencial para ganar y tengo intentar adaptarme a las circunstancias igual de bien que lo hice en el test", insistió Pol Espargaró.

"Para llevar nueve años en MotoGP sin tener demasiado éxito en los resultados, tienes que creer en ti mismo y es algo que sin duda tienes que hacer, además de confiar en tus habilidades y si llevo tantos años debe de ser porque hay algo en mí que los equipos ven, y no sólo resultados", explicó el piloto.

"Este es el primer año en el que siento que empiezo con un paquete que me puede permitir pelear por ganar y en mis primeros años de MotoGP, cuando llegué, con una moto satélite, era muy difícil estar en el podio, eran muy diferentes a las oficiales pero afortunadamente eso ha cambiado mucho a lo largo de los años, lo que pasa es que en esos años estaba en KTM desarrollando una moto y no estábamos preparados para pelear por una victoria", continúa Espargaró.

"Ahora me siento preparado para algo más, para aumentar mi nivel, la moto está donde me gusta, estoy siendo más rápido que nunca, incluso la Honda nunca había sido tan rápida en Catar, y lo ha sido conmigo, y eso te hace sentir bien. Estoy preparado para lograr los resultados que me habría gustado conseguir cuando llegué a MotoGP", recalcó el piloto de Repsol Honda.