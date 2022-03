Quartararo dijo ser "rápido" en los test, pero las carreras "son distintas"

Lombok (Indonesia), 17 mar (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), vigente campeón del mundo de MotoGP ha reconocido que para el Qatar "fue un fin de semana duro porque yo esperaba mucho más, pero nos dimos cuenta que faltaba agarre y aunque intentamos adaptarnos, la presión del neumático delantero no era la más adecuada", si bien en Mandalika recuerda que fue rápido en los test, aunque "un fin de semana de carreras siempre es distinto"

El campeón del mundo de 2021 asegura que prefiere circuitos con "rectas más cortas" y recordó sobre los test que él hizo el mejor tiempo "en los últimos minutos del día, mientras que Pol -Espargaró- lo consiguió a primera hora, pero veremos? tenemos el viernes y el sábado para ver dónde estamos realmente y yo lo voy a dar todo".

Respecto a los test, Fabio Quartararo ha dicho que "hay muchas cosas que cambian, sobre todo los neumáticos, pero me sentí muy bien en esta pista, y gracias a eso la conocemos bien, aunque será muy importante conocer los neumáticos que utilizaremos a partir de mañana".

"La Yamaha que tenemos es la que se ha visto en Qatar y no creo que vaya a haber nada nuevo; necesitamos entender cómo va a ir desarrollándose y ahora llegamos a una pista recién reasfaltada y habrá una nueva carcasa que desde 2018 no había utilizado y tenemos que ver cómo funciona", explicó Quartararo.

Después del mediocre resultado de Qatar, Fabio Quartararo dijo estar "frustrado, porque el ritmo en entrenamientos no fue malo, pero en carrera no pude recuperar por la presión del neumático delantero y fue un fin de semana duro, pero ahora me siento muy preparado y este fin de semana necesitamos sentir todo nuestro potencial en este circuito".