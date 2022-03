Rins reconoce sobre el incendio que pensó que "iba a explotar la moto"

Lombok (Indonesia), 19 mar (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), octavo en la formación de salida para el Gran Premio de Indonesia de MotoGP en el circuito de Mandalika, fue protagonista involuntario de la jornada, al producirse el incendio de su moto durante los cuartos entrenamientos libres y reconoció por ello que se asustó al pensar que "iba a explotar la moto".

"No ha sido fácil, en la curva 10, dos curvas antes, he tenido un pequeño susto de atrás y he mirado la moto, pero no veía nada raro y he continuado tirando, en la siguiente curva he visto que me volvía a ir de la rueda trasera e inmediatamente me he salido de la trazada, por mi seguridad y la de los demás, pero ya fuera de la línea, he visto que estaba toda la quilla a fuego vivo y ahí me he asustado y lo primero que he pensado es que la moto iba a explotar; he intentado poner punto muerto, apagar la moto y saltar", explicó Rins sobre el percance.

"Me han confirmado desde el equipo que ha sido un problema en el tubo por el que pasa el aceite del motor al radiador o algo así, aunque por suerte, el motor está bien y no se ve afectado y sólo ha sido un susto", destacó Rins, quien reconoció sobre estas situaciones que "ésto no se practica y, como ya he dicho, pensaba que la moto iba a explotar. Tenemos un límite de motores, así que he intentado meter rápido el punto muerto, apagar la moto y saltar de ella".

Ya sobre el desarrollo del gran premio, Alex Rins reconoció que tienen que ver cómo gestionan los neumáticos para la carrera. "Con el delantero estamos en el límite, el compuesto más duro es demasiado duro y hay que ver también cómo adelantamos, porque sólo hay una línea. Veremos. No es cosa fácil".

En cuanto a su estado físico tras los problemas de días anteriores, Alex Rins dijo que se encuentra "mucho mejor". "Esta noche he dormido lo que no he dormido en los diez días anteriores. Mira que soy de dormir, que normalmente duermo como un oso, pero no sé qué me ha podido pasar. No sé si ha sido un golpe de frío o el qué, pero ya no tengo malestar, se me ha pasado todo a la barriga y ahora espero que el arroz me ayude".