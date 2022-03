Quartararo afirma que hacía mucho que "no tenía esas sensaciones con la moto"

Lombok (Indonesia), 20 mar (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), vigente campeón del mundo y segundo en la carrera indonesia del circuito de Mandalika, afirmó satisfecho que "hacía mucho tiempo que no tenía estas sensaciones con la moto".

"En 2019 estaba siempre entre los diez primeros, pero en 2020 y 2021 me quedaba fuera, en Le Mans el año pasado sí que lo conseguí, pero eran condiciones mixtas y estaba con 'slicks', pero aquí ha sido realmente en agua, he tenido buena adherencia y eso es lo que necesito", recordó.

"En cada situación siempre intento ver cuál es el mejor resultado que puedo conseguir. Iba quinto y he necesitado tiempo para entender que podía ir más rápido y he visto un pequeño margen; aunque a veces piensas que estando en esa posición es un buen resultado, pero sentía que podía seguir progresando", manifestó.

"Me sentía muy bien en frenada, he hecho buenos adelantamientos y no me ha llevado mucho tiempo. En el momento en el que he llegado a rueda de Zarco y Miller he tratado de ir lo más rápido posible para adelantarlos, porque la visibilidad era muy difícil y he conseguido lo que quería", señaló Quartararo.

En cuanto al asfalto, Fabio Quartararo dijo que para él "el asfalto no estaba mal". "Pero creo que había cinco o seis zonas en la última curva en las que se había desprendido; en cualquier caso, en general, el asfalto no estaba muy mal, sí es verdad que en los primeros libres me llegaron algunas piedras, pero ayer y hoy la cosa ha ido bien, las condiciones no eran tan malas aunque evidentemente van a tener que reasfaltar cada año si las condiciones son así cada año, ese es el problema".

"Espero que los tres pilotos que estamos en el podio aquí podamos estar constantemente, pero no se sabe, aunque yo doy mi máximo, pero hay 23 pilotos que quieren lo mismo que yo y el nivel es cada vez mayor y es cada vez más difícil conseguirlo", reconoció el campeón del mundo.