Zarco, contento con el podio aunque pensaba que "podría conseguir algo más"

Lombok (Indonesia), 20 mar (EFE).- El francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), tercero en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, dijo estar contento con el podio pero "pensaba que podría conseguir algo más".

"Había tanta agua al principio que me ha costado encontrar esa confianza y perdí ritmo detrás de Rins, y luego con Miller. Quizás podría haberme ido con Miguel (Oliveira), pero me derrapaba mucho el neumático y cuando Fabio me adelantó pensé que perdería el podio, pero Jack tenía más problemas que yo", señaló Zarco.

"Nos falta algo de aceleración porque la Ducati debería ser la más fuerte, pero no lo sentía así en carrera por lo que cuando solucionemos este aspecto, creo que seremos más fuertes todavía", dijo convencido el francés.

"Me sorprendió mucho Jack -Miller- por el ritmo que consiguió al principio con esas condiciones ya que yo era incapaz de rodar así, hasta que entendí las condiciones y en cuanto me di cuenta que Jack tenía problemas con el neumático pensé que tenía que adelantarle, era complicado adelantar en estas condiciones y perdí tiempo, por eso nos cogió Fabio", lamentó Zarco.

"Las condiciones hoy han sido mucho mejor que en los test y la adherencia era buena. En la última curva se estaba desprendiendo el asfalto porque no han tenido mucho tiempo y hay que tener en cuenta las condiciones con el calor y lluvia. En el warm up detrás de Bezzecchi notaba alguna piedra que me saltaba, aunque supongo que el asfalto lo arreglarán para el próximo año", comentó el piloto francés.

"Seguimos mejorando la moto pero no tenemos todavía el paquete técnico completo para tener una moto ganadora, si bien pensaba que iba a tener más problemas, pero la lluvia me ha permitido llegar al podio y creo que Argentina puede ser un buen circuito para nosotros", aseguró Zarco sobre la próxima cita del mundial.

"Es muy bueno que todo esté tan igualado y que se pueda ver diferentes pilotos en el podio, el de Qatar ya fue inesperado y ahora hemos visto a Miguel en lo más alto y como él habla muy buen francés, no tenemos problemas en compartir el podio con él", dijo sonriendo Zarco.