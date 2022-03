Sergio García Dols "motivado" y con ganas de llegar a Argentina

El español Sergio García Dols (GasGas), segundo en la clasificación provisional del mundial de Moto3 ha reconocido antes de viajar a Termas de Río Hondo que está "motivado y con ganas de competir en Argentina, en un circuito" que conoce ya que fue el escenario de su "primer gran premio en 2019".



García Dols recordó: "No llegué a correr la carrera porque me lesioné en el warm up, pero ahora llegamos segundos del Mundial, a un punto del líder, aunque es algo que no me preocupa ahora mismo". "El objetivo será ir a ganar la carrera, tanto en Termas de Río Hondo como en Estados Unidos, una semana después", recalcó en la nota de prensa de su equipo Sergio García Dols.



Su compañero de equipo, Izan Guevara, tercero en la clasificación provisional del mundial, ha señalado, por su parte, que "se trata de un circuito nuevo" para él. "Pero también para la mayoría de los pilotos de Moto3, porque desde 2019 no se compite en Argentina".



"Por lo que he visto, se puede adaptar bien a mi pilotaje, es un trazado rápido y parecido al de Indonesia, aunque un poco más largo, así que empezaremos el fin de semana con el objetivo de retomar las sensaciones que tuvimos en la última carrera". aseguró Guevara.



"Esperamos ser regulares estos dos fines de semana consecutivos de carreras, en los que podemos conseguir buenos puntos si no cometemos errores, para llegar a Europa bien posicionados en el campeonato y con un buen margen?, afirmó Izan Guevara.