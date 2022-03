Toni Bou pondrá a prueba su liderato en el Mundial de X-Trial en Madrid

Madrid, 28 mar (EFE).- La tercera parada del Campeonato del Mundo de X-Trial recalará en Madrid el próximo 2 de abril con la presencia de los mejores pilotos internacionales, entre ellos Toni Bou, que lidera con solvencia la clasificación, y Miquel Gelabert, que debutará esta temporada en la prueba del Madrid Arena.

Toni Bou, quince veces campeón del mundo, llega a Madrid como principal rival a batir tras ganar las dos primeras pruebas del circuito en Niza y Chalon-sur-Saône, ambas en Francia.

En la capital española se encontrará con varios pilotos de renombre, entre ellos su compatriota Adam Raga, segundo de la clasificación a 13 puntos, y el italiano Matteo Grattarola, tercero a 22.

También estará Miquel Gelabert, que durante la presentación de la prueba en el espacio BMX Arganzuela dijo sentirse "ilusionado" por competir en Madrid.

"Hace diez años seguía por la tele estas competiciones y ahora estoy en la lista de salida, así que tengo mucha ilusión. Me he perdido las dos primeras carreras pero en esta tercera espero demostrar que tengo buen nivel y puedo hacerlo bien", confesó Gelabert, que no descarta dar la sorpresa ante Toni Bou.

"Toni Bou es un piloto muy completo, ha ganado una confianza brutal consigo mismo, y creo que ganarlo en un campeonato es difícil, pero alguna prueba podría ser", señaló.

Sofía Miranda, concejala delegada de Deporte del ayuntamiento de Madrid, destacó que la predisposición a que esta competición de trial se pudiese celebrar en la capital responde al "objetivo de hacer que cada vez más madrileños vibren con el deporte y atraer el mayor número de eventos para disfrutar de ello".

Rafael Núñez, secretario general de la Real Federación Motociclista Española, puso en valor el regreso a Madrid de esta prueba del Campeonato del Mundo diez años después y que supone que la capital "vuelva al lugar dónde tenía que estar a nivel internacional puesto que España es la primera potencia mundial del motociclismo".

Después de Madrid el circuito continuará por Barcelona (10 abril), Andorra (8 octubre) y concluirá con el TBA en el Valle del Loira de Francia (21 octubre).