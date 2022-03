Vietti y Foggia con el objetivo de defender su exigua ventaja

Termas de Río Hondo (Argentina), 30 mar (EFE).- Los italianos Celestino Vietti (Kalex) y Dennis Foggia (Honda) llegan al circuito de Termas de Río Hondo, escenario del Gran Premio de Argentina de motociclismo, con el claro objetivo de defender su exigua ventaja al frente de la clasificación de sus más directos rivales, los españoles Arón Canet (Kalex) y Sergio García Dols (GasGas), respectivamente. Vietti es el más sólido de los dos líderes al contar con nueve puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Arón Canet, merced a la victoria de Qatar y la segunda plaza en Indonesia, si bien su rival no le anda muy a la zaga pues en ambas ocasiones acabó tras él. Bien es cierto que el campeonato no ha hecho más que comenzar, pero lo que está claro es que salvo la sorprendente victoria del tailandés Somkiat Chantra (Kalex) en Indonesia, tanto Vietti como Canet se perfilan como dos de los grandes protagonistas de la categoría intermedia, aunque no los únicos. Con ellos deben ser habituales en la pelea por la victoria un "clásico" de los más veteranos como el británico Sam Lowes (Kalex), además de los italianos Tony Arbolino (Kalex) y Romano Fenati (Boscoscuro), los españoles Augusto Fernández (Kalex), Jorge Navarro (Kalex), Pedro Acosta (Kalex), Albert Arenas (Kalex) o Fermín Aldeguer (Boscoscuro) o el británico Jake Dixon (Kalex) y el japonés Ai Ogura (Kalex). Entre los debutantes, por una circunstancia u otra, todavía no se ha podido ver al campeón del mundo de Moto3 de 2021, el español Pedro Acosta en su mejor nivel mientras que su "vecino" murciano, Fermín Aldeguer, destacó ya en la segunda carrera de Indonesia, en la que logró una meritoria séptima posición. Vietti, Canet y Lowes se perfilan como los grandes referentes de Moto2, pero tras ellos se encuentra toda esa relación de pilotos que en cualquier momento pueden dar el salto al podio para evitar que el italiano se vaya escapando poco a poco en la clasificación del campeonato. El italiano Dennis Foggia falló en la primera cita de Qatar al conseguir "sólo" la séptima posición, pero enmendó la situación con una victoria de líder en Indonesia y aunque su ventaja sobre el pupilo de Jorge Martínez "Aspar", Sergio García Dols (GasGas) es de apenas un punto, ambos se perfilan ya como claros aspirantes al título dejado vacante por Pedro Acosta. La influencia italiano-española en la categoría es clara. Tras Foggia y García Dols se encuentran pilotos relevantes como Izan Guevara (GasGas), compañero en el equipo de Aspar, y Andrea Migno (Honda). Tras ellos son muchos más los nombres propios que se deben tener en cuenta, entre otros los del turco Deniz Öncü (KTM), el japonés Kaito Toba (KTM) o los españoles Carlos Tatay y Xavier Artigas, compañeros en el equipo CFMoto, pues todos ellos cuentan con opciones de estar habitualmente en las posiciones de puntos. La única fémina del campeonato, la española Ana Carrasco (KTM) es otro de los pilotos que se espera dé "un paso adelante", en una categoría en la que llevaba mucho tiempo sin participar y a la que todavía se tiene que adaptar. Juan Antonio Lladós