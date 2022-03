Pol Espargaró afirma que es "una desgracia" la cancelación del primer día

Termas de Río Hondo (Argentina), 31 mar (EFE).- El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) afirmó, tras conocer la noticia de la cancelación del primer día de entrenamientos del Gran Premio de Argentina, que fue una "desgracia para todos, para el organizador, para los equipos que no tienen las motos listas y para todos los pilotos, que tendrán que hacer un día de maratón".

"Será una jornada con todos los entrenamientos libres y sobre todo las clasificaciones, que son los momentos más estresantes en un circuito, todo en un día y en un circuito que hace más de dos años al que no venimos. Es o va a ser un día muy, muy estresante", incidió Pol Espargaró al respecto.

Existe la posibilidad de que, a pesar del esfuerzo, no llegue a tiempo todo el material; una suposición sobre la que el piloto de Repsol dijo no poder contestar porque no sabía "si va a llegar a tiempo o no, aunque espero que sí y me gustaría creer que sí; nosotros tenemos todo en nuestro 'boxes' así que nosotros podemos pilotar y correr, pero creo que para los equipos que no, pues es una faena, pero son circunstancias extraordinarias, no hay un culpable, sino que los aviones que venían por lo que tengo entendido se han estropeado y han tenido que repararlos, y eso es algo que se escapa de nuestras manos".

"Todos preferimos un fin de semana normal, no sólo por los pilotos, sino por el equipo, ya que es muy estresante para el piloto y, evidentemente, es estresante para los mecánicos, pues si hay una caída se tiene que reparar todo muy rápido y no hay plan B, y los ingenieros tienen que poner la moto a punto y es todo muy precipitado, pero las circunstancias son las que son y tenemos que solucionarlo de la manera que podamos", insistió el piloto de Repsol Honda.

Al referirse al trazado argentino de Termas de Río Hondo, Pol Espargaró destacó que "es un circuito que se adapta muy bien a todas las Honda y en el que tanto los pilotos oficiales como Crutchlow -Cal Crutchlow fue piloto de Honda en el equipo de Lucio Cecchinello- han sido capaces de ganar aquí, ya que las Honda funcionan muy bien en Termas, pero tenemos que esperar a ver cómo nos encontramos la pista, temperaturas, suciedad, y que tal se adaptan los neumáticos a esta moto".

"A priori todo es un enigma ya que hace dos años que no venimos aquí y hay pilotos 'rookies' (debutantes) que nunca han rodado aquí, por lo que hacer todo concentrado en un sábado para ellos va a ser más complicado que para un piloto que ya tiene algo más de experiencia en un circuito con motos grandes, pero aún así puede pasar cualquier cosa. Es extraño, porque hace más de dos años que no venimos y además porque vamos a hacer todo en un sábado", recalcó Pol Espargaró.

Al valorar la ausencia de su compañero Marc Márquez, el piloto de Repsol Honda recordó que "lo he dicho muchas veces, pero además es que es cierto, y siempre que falta Marc es un problema para mí como piloto, pues él es el que pone los límites, en Qatar pude ir más rápido que él, pero esa ha sido una excepción porque Marc es el que siempre pone los límites en todos los circuitos y es en quien nos fijamos todos los pilotos de fábrica".

"Da información muy valiosa a los ingenieros para que mejoren la moto y ellos también hacen que mejore la moto y, evidentemente, para los aficionados que han venido a Termas para ver a Marc, que son muchos, no lo van a poder ver, y eso es un problema para el espectáculo y para MotoGP; esperemos que se recupere pronto y esté en Texas, ya que lo más probable es que vuelva a estar intratable allí como los otros años; esperemos que vuelva cuanto antes", incidió Espargaró.