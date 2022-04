Ana Carrasco no se marca metas y quiere que haya carrera en Argentina

Termas de Río Hondo (Argentina), 1 abr (EFE).- La española Ana Carrasco, la única mujer piloto del campeonato del mundo, en la categoría de Moto3, dijo a la Agencia EFE que prefiere no tener metas u "objetivos" en su regreso al Mundial y, sobre las circunstancias que han rodeado al inicio de la tercera prueba del campeonato, el Gran Premio de Argentina, tiene claro que quiere que se disputen las carreras con normalidad.

"Mejor que lleguen las cosas, pues al final, si hemos venido aquí a Argentina para no correr la verdad es que no me haría mucha gracia", afirmó Carrasco.

"Todos queremos correr, sea de la forma que sea, aunque sólo sea el domingo, o el lunes, pero correr como sea, para que se pueda hacer la carrera, aunque por suerte somos de los privilegiados a los que nos ha llegado todo el material, así que sea cuando sea estamos preparados para salir", destacó.

Ana Carrasco no tuvo inconveniente en tratar sobre todo de una temporada que acaba de comenzar, aunque sea con percances como el acontecido con el material de muchos equipo en el traslado hasta Argentina.

Pregunta: ¿El retraso en la llegada del material complicaría un poco el trabajo de muchos equipos para este fin de semana?

Respuesta: "Entiendo que si no llega el material no se podría hacer la carrera y, entonces, pues sí, lo complicaría y bastante.

P: ¿Le perjudica que haya un día menos de entrenamiento dadas las circunstancias?

R: "Sí, está claro que a los que venimos un poco verdes todavía cuanto más nos quiten pues es peor, al final con el horario provisional se pierde una sesión libre y bueno, depende, pues todo esto hace que el trabajo sea más difícil y que tengamos menos tiempo, pero viendo la situación que hay yo creo que lo mejor que puede pasar es que lleguen todas las cosas y se pueda hacer el fin de semana sea de la manera que sea".

P: ¿Ha rodado anteriormente en este circuito?

R: "Sí, sí. Corrí en 2014 y 2015. También en Moto3"

P. ¿Bueno, así se podría decir que conoce más o menos el circuito?

R: "Al final conozco la pista, pero las motos han cambiado mucho y el circuito también, por lo que referencias tengo pocas, pero sí que, por lo menos, el trazado me lo sé, que algo ayuda".

P: ¿Se cumplen las sensaciones que creía iba a tener en este regreso a la competición de Moto3 por lo que llevamos de temporada?

R: "La verdad es que estoy contenta, relativamente contenta, sí que partiendo de donde venimos, de los test que hemos hecho y después de tanto tiempo sin pilotar una Moto3 y con circuitos como Catar o Indonesia que eran nuevos, creo que lo estamos haciendo bastante bien, pues el nivel está alto y el grupo de delante es muy largo, por lo que al final una posición relativamente buena a día de hoy es difícil.

En general estoy contenta, pues creo que estamos trabajando bien y en cada entrenamiento nos vamos acercando a los tiempos de los primeros y yo creo que el objetivo de la temporada tiene que ser acortar esa distancia al máximo posible y, a día de hoy, lo estamos haciendo, por lo que espero que no nos estanquemos en ningún momento para pasar estas primeras carreras y ver si a mitad de año pues podemos estar en el grupo de los quince primeros".

P:¿Es de los pilotos que piensa que a partir de la llegada a Europa cambiará la forma de ver el campeonato?

R: "Realmente no me he puesto una fecha ya que al final sé que tengo que pasar por un proceso que sí o sí lo tengo que pasar, y cuanto antes se acabe ese proceso pues mucho mejor, pero sí que es cierto que no me he marcado ningún circuito como punto de inflexión, yo quiero ir mejorando carrera a carrera y al final cuanto más rápido consiga hacer eso, más carreras tendré para luchar por mejores resultados, pero a día de hoy no sé decir si va a ser Jerez o va a ser Silverstone o cuando va a ser.

Al final, quiero hacer las cosas bien, trabajar bien, sin agobiarme mucho pensando en resultados, pues por ahora estamos lejos y lo que hay que intentar es trabajar bien para hacerlo lo mejor posible".

P:¿Es más complicado el mundial de Moto3 que el de Súper Sport 300?

R: "Bueno, realmente creo que el nivel no es tan diferente, pero sí que es cierto que la moto es otro mundo y al final vengo de pilotar una moto derivada de la serie durante cinco o seis años y pasar a una Moto3 es un cambio muy distinto, sobre todo por sensaciones, más que por el trabajo aquí y las cuestiones técnicas, que sí que son distintas pero que ya las conocía, y es más por el hecho de que encontrar el límite de la moto es muy diferente a lo que había pilotado y las relaciones del cambio de marchas de la moto también, los neumáticos y todo eso es muy distinto, y en ese sentido sí que encontrar el límite de todo se me está haciendo un poco más complicado, pero en sí, el nivel no creo que sea tan diferente, pues al final allí se va más lento porque las motos corren menos, pero el nivel es alto y la pelea en el grupo es grande, con quince o veinte pilotos.

El sistema no lo veo tan distinto pero sí que en mi caso la transición de una moto a la otra es lo que está siendo un poco más complicado".

P: ¿Si pudiera elegir un resultado en carrera y en el campeonato cual sería?

R: "Pues no lo sé, sinceramente no me he marcado ningún resultado ya que soy consciente por la experiencia que tengo de que un mundial no es nada fácil y cuando vas con todo nuevo es complicado y por eso no me he marcado ningún objetivo, porque tampoco quiero la presión de tener que conseguir ese objetivo.

Evidentemente soy un piloto competitivo y por querer quiero ganar, pero sé dónde estoy a día de hoy y sé que tengo que trabajar bien pues si al final estamos en condiciones de hacer el diecinueve, pues si mañana hacemos el dieciséis será un éxito y ojalá que podamos llegar a ganar en algún momento, pero hay que ir paso a paso. No me quiero poner una meta, por ejemplo, de coger puntos, porque a lo mejor de aquí a cinco carreras puedo hacer décimo y por eso hay que ir viendo todo sobre la marcha y aprovechando bien el final de temporada con ritmo y que ya conozca todo bien seguramente podré conseguir hacer buenas carreras".