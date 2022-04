Joan Mir asegura que tendrá noticias pronto de su nuevo contrato

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), campeón del mundo de MotoGP en 2020, dijo este viernes que espera "tener noticias pronto del nuevo contrato". "Pero aún no hay noticias, por el momento no hay nada, pero espero decir algo sobre mi futuro muy pronto", añadió.

Mir, como la mayoría de los pilotos, se mostró contrariado por el cambio de horarios para el Gran Premio de Argentina de MotoGP por los problemas con el transporte aéreo, y destacó que la situación cambia mucho un fin de semana "normal" de gran premio ya que "normalmente cuando entras en un gran premio sabes que el viernes es el día para probar la moto y entenderlo todo, luego el sábado la clasificación y después el domingo las carreras".

"En este caso cambian un poco los esquemas y tienes que estar concentrado, porque no se ha acabado el fin de semana, sino que simplemente empieza un día más tarde y es por eso que creo que se tiene que seguir concentrado pues un día más de descanso no es lo que preferiríamos; yo preferiría salir mañana y hacer un fin de semana normal, pero ha tocado así, son situaciones que no podemos controlar, así que tenemos que convivir con ellas y lo único que podemos hacer, como deportistas y como pilotos, es estar a lo que se tiene que estar", señaló el campeón del mundo de MotoGP de 2020.

Joan Mir se mostró crítico con la situación vivida en Indonesia con los neumáticos. "Ya lo dije muy claro entonces", señaló, y remarcó: "Esa carcasa a nosotros no nos benefició para nada. Sufrí muchísimo, tuve muchísimos sustos". "Llegué de los entrenamientos de Catar, de estar siempre entre los tres o cinco primeros, para luego pelearme por estar entre los quince primeros. Había un problema bastante grande en cuanto a sensaciones y en cuanto a todo ya que trabajamos dos o tres años con unos neumáticos, y luego para esa carrera llegan con unos neumáticos que no habíamos probado", explicó Mir.

"Yo dije que entendía y entiendo la situación por la que Michelin trajo esas gomas, pues querían ser precavidos, y tras los test consideraron que no se iba a acabar la carrera. Entiendo esa situación, lo malo es que no nos beneficiara esto mientras hay otras motos a las que sí benefició, pero a nosotros no, sufrí mucho", insistió el piloto de Suzuki. "Pero hay que dejar Indonesia atrás, sacar lo positivo y listo. Esperemos que estos neumáticos no los traigan más, o que si los traen podamos trabajar con ellós y hacer que la moto funcione. Si los traen, necesitamos tiempo para entenderlos, por eso habría sido bueno que en el test los hubiéramos probado", aseguró Mir.