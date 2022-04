García Dols dice estar "preparado para luchar por todo"

Termas de Río Hondo (Argentina), 2 abr (EFE).- El español Sergio García Dols (GasGas), autor del mejor tiempo de entrenamientos para la carrera de Argentina del domingo en el circuito de Termas de Río Hondo dice estar "preparados para luchar por todo mañana".

"Las sensaciones son buenas y por eso estoy contento, me siento a gusto con la moto y el de hoy ha sido un primer día muy positivo, aunque haya sido todo al esprint me ha gustado, porque no hemos perdido el ritmo en ningún momento", destacó Sergio García Dols.