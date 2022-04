Quartararo asegura que no está siendo "un inicio fácil de temporada"

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), vigente campeón del mundo de MotoGP, aseguró, ante el inicio del Gran Premio de las Américas de MotoGP este fin de semana en el circuito COTA (Circuit Of The Américas), que no está siendo un inicio fácil de temporada.

"No ha sido un inicio fácil; en Argentina el ritmo no estuvo mal, pero durante las primeras vueltas me encontraba bastante atrás y es difícil remontar, por lo que no fue una carrera fácil y no conseguí el resultado esperado, pero la carrera del año pasado en Austin no estuvo mal y creo que este fin de semana puedo conseguir un mejor resultado", aseguró Quartararo.

"En la última carrera en Austin me encontraba en una situación muy diferente a la actual, porque me estaba jugando el título, mientras que ahora llego más relajado y hay un nuevo asfalto, tengo que ver cuánta adherencia tendrá, porque para nosotros es muy importante el nivel de agarre en pista", explica el piloto francés.

El comienzo del año ha sido muy diferente de lo esperado para Fabio Quartararo que insiste en que "ha sido un inicio muy diferente al del año pasado pues ha habido nueve pilotos diferentes en el podio, tres ganadores, pero esto es divertido para los aficionados".

Del rendimiento inestable de su Yamaha Fabio Quartararo reconoció que es un poco frustrante "un poco sí, claro, bueno no sé si la palabra es frustrante, pero es muy difícil cuando sabes antes de empezar el fin de semana que si no tienes mucha adherencia no tendrás muchas posibilidades y es algo que necesitamos mejorar, además de la velocidad punta, pero de todos modos, lo más importante es creer en ti mismo e intentar conseguir lo mejor".