Alex Rins afirma que para él "ha sido un buen día"

Austin (Estados Unidos), 8 abr (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), quinto al término de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Américas de MotoGP, ha reconocido que, para él "ha sido un buen día".

"Me encuentro muy bien con la moto y desde el principio he tenido buenas sensaciones, por la mañana hemos tenido un problema con una pieza eléctrica de la moto, lo que nos ha obligado a usar dos neumáticos nuevos y creo que hemos sido los únicos, y esto nos ha obligado a cambiar la estrategia para los segundos libres, en donde hemos hecho nuestra mejor vuelta a mitad de sesión y con ese neumático de siete vueltas para ver su degradación y la verdad es que ha ido bastante bien", explicó Rins.

"Siento que tengo un buen control encima de la moto, pero habrá que ver, porque los demás también han ido rápido y hay mucha gente rodando rápido, pero estoy contento y somos los únicos que le hemos hecho muchas vueltas al blando, que para mí es el neumático de carrera", aseguró el piloto de Suzuki.

Alex Rins, que sabe lo que es ganar en COTA, pues lo hizo en 2013 en Moto3, en 2016 en Moto2 y en 2019 en MotoGP dijo al respecto que le gustaría volver a ganar pero que "el nivel que hay en MotoGP es súper alto y cuesta destacar, pero hay que ser constante. Nuestro siguiente objetivo es la calificación".

"Cada año que venimos, me encuentro muy a gusto y especialmente este año que han arreglado más o menos los baches, aunque aún hay, pero menos, y estoy contento y me encuentro bien encima de la moto", insiste Rins.

Rins señala que este fin de semana es "para hacerlo bien, no para atacar o conservar, y ya veremos durante la carrera ya que todo se puede girar y será primordial clasificarse bien y, a partir de ahí, analizar la carrera, pero si hay una cosa que estoy haciendo bien este año es el análisis de carrera, así que ya veremos cuando esté ahí arriba", comentó el piloto español de Suzuki.

En cuanto a Marc Márquez dijo que lo había visto "bien" y que "las vueltas que he dado con él le he visto bien, por el sitio; creo que le ha costado bastante en los segundos libres pero me mantengo firme y no le descarto para la lucha por la victoria. Es Marc Márquez. Quiero decir que, si ha venido aquí, es que está bien y está para ganar".