Marc Márquez señala que "ha sido difícil" y que ha intentado "ser agresivo"

Austin (Estados Unidos), 8 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) , sexto al término del primer día de entrenamientos del Gran Premio de Las Américas de MotoGP que, para él "ha sido un día difícil, un día difícil para reiniciar, pero lo he intentado hacer de una manera agresiva porque es la mejor manera de olvidar el pasado, de olvidar la última caída, de olvidar las últimas semanas? Y es lo que he hecho".

"Cuando he visto que era rápido he intentado relajarme, pilotar bien, no tocar demasiado la moto y hemos usado la puesta a punto de siempre, mañana ya empezaremos a trabajar para el gran premio, pero hoy era mi día, y junto al equipo sólo nos hemos concentrado en mí y en creer de nuevo en la moto", explicó.

"He usado la puesta a punto con la que me caí en Indonesia, la misma, la puesta a punto base, con la que hice la pretemporada, con la que corrimos en Qatar pues no tenía sentido cambiar y mañana intentaremos encontrar un mejor camino, si bien nos hemos encontrado con algunos problemas y ahora es el momento de intentar mejorar", señaló Marc Márquez, quien recordó que "en un circuito como este, en el que tengo buenas sensaciones, es importante hacerlo porque entonces eres más sensible a la hora de entender y probar las cosas".

Sobre sus problemas con los neumáticos el piloto de Repsol Honda dijo que "esta moto nueva exige más a la parte de atrás, así que eso es muy importante y notamos más las diferencias de los neumáticos traseros".

"En el pasado probamos esa carcasa y no notamos demasiado la diferencia y podíamos pilotar bien.Tenemos que entender bien esto porque tendremos este tipo de carcasas durante todas las temporadas. Quizás a Buriram lleguemos con un chasis diferente, con geometrías distintas, no sabemos? Pero no podemos pensar mucho en esto porque hasta puede que Michelin cambie los neumáticos, nunca puedes saberlo ya que a veces hacen prototipos y luego buscan mejorarlos para ayudar a todos los pilotos", explica Márquez sobre su problema con los neumáticos.

Y, volviendo a su estado físico, el piloto de Repsol Honda dijo estar "bien, pero compruebo mi ritmo, ruedo en 2:06 y luego aprieto, es la única manera de sobrevivir durante todo el fin de semana y hoy pilotaba lento y simplemente me dedicaba a apretar en vueltas puntuales, pero mañana es verdad que por la tarde tendré que trabajar en el ritmo de carrera porque es difícil pilotar muy lento y luego apretar en una vuelta, pero es la única manera que tengo de terminar el fin de semana de una manera buena".

En cuanto a la carrera dijo que intentará "estar fresco, por eso la manera de enfocar el viernes ha sido simplemente entender la situación, recopilar información y mañana tratar de apretar. Seguro que será difícil entrar directamente en la Q2, porque las Ducati son muy rápidas a una vuelta".

Al referirse a sus problemas de visión destacó que "si mi visión no hubiese sido buena no habría podido pilotar rápido y le he dicho al equipo que no me preguntasen, y que si tenía problemas ya se lo iba a decir yo, pero no preguntéis, he venido aquí a competir y no a terminar y hacer unas cuantas vueltas. Y para competir bien tienes que hacerlo como siempre", insistió el piloto de Repsol Honda.