Marc Márquez señala que para él "ha sido una carrera al esprint"

Austin (Estados Unidos), 10 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), consiguió acabar el Gran Premio de Las Américas de MotoGP en la sexta posición a pesar de haber salido el último, motivo por el que señaló que para él había sido "una carrera al esprint".

"Hemos tenido un problema técnico y Honda está investigando lo que ha pasado, aunque ya más o menos lo saben, pero, desde que he llegado a la parrilla, he visto varias alarmas, he intentado salir sin perder mucho, pero la moto estaba loca y pensé que había algo grave porque entre la salida y la primera curva no podía empujar con la moto, como si tuviera activado el ?pit limiter?", ha explicado Márquez sobre los problemas con su moto.

"Lo he comprobado, pero no era eso. Era un error, porque la alarma ha estado toda la carrera encendida, pero, por suerte para nosotros, cuando el 'holeshot' se ha desactivado, la moto funcionaba más o menos de manera correcta, no perfecta, porque había algo mal, pero a partir de ese punto he empezado otra carrera, ha sido como una carrera al esprint donde lo he dado todo. He pensado, voy a darlo todo", recalcó el piloto de Repsol.

"Sabía que rodar al ciento por ciento todas las vueltas iba a ser imposible, pero he dado todo lo que tenía y, cuando faltaban seis vueltas, mi cuerpo ha dicho basta y, a partir de ahí, he tratado de acabar la carrera y, si bien el resultado no es lo que esperábamos, al menos si vemos dónde estábamos en la primera curva y dónde he terminado. Creo que salimos con mucha confianza de este fin de semana", aseguró.

"Mi objetivo aquí era recuperar la confianza, intentar no tener ninguna caída en todo el fin de semana, a pesar de que los doctores me dijeron que todo estaba bien, pero estaba asustado por mi cabeza. Había tenido un impacto muy reciente hace solo dos semanas", recordó Márquez.

El piloto de Repsol Honda dijo haber acabado la carrera "satisfecho" pues, según ha puesto de relieve, estar aquí este fin de semana ya de por sí le producía "una gran satisfacción" y terminar la carrera en sexta posición, ha añadido, es "muy satisfactorio, teniendo en cuenta cómo hw empezado".

"Es verdad que parece que cuando estás en un mal momento, todo pasa ya que nunca había tenido un problema técnico en la salida durante todos los años que llevo en Honda, y, precisamente hoy, cuando más ayuda necesitaba, tenemos el problema", ha añadido.

"Son cosas que pasan y, a pesar del problema, tengo que dar las gracias a mi equipo, porque me han ayudado mucho, han creído en mí y me han dado la confianza que necesitaba", señaló satisfecho Márquez.

Márquez aseguró que hoy estaba "relajado", pues explicó que "en el warm up he hecho 5 o 6 vueltas para tener confianza, la confianza que por ejemplo no tenía en la clasificación, tenía algunas dudas, pero antes de la carrera me sentía bien y terminar de esta manera es muy bueno pues sabía que para mí este es el mejor circuito para recuperar la confianza, por eso empujé para volver aquí, porque era un buen circuito para empezar otra vez".

"Ahora tenemos que entender dónde está nuestro nivel en los circuitos europeos, no creo que pueda luchar por las victorias todas las carreras, pero es cierto que otra cosa importante que hemos logrado es que en un circuito que conozco muy bien, no he visto muchos puntos débiles de mi moto y he podido empujar y ha funcionado. Es cierto que Pol ha rodado bien en algunos circuitos, Nakagami también, pero tenemos que intentar ser consistentes en todos los circuitos", insistió Marc Márquez sobre el rendimiento de la Repsol Honda.

"Lo dije el jueves, venía a competir, y cuando estás encima de la moto olvidas los riesgos, no piensas en ellos e intento controlarme a mí mismo, no empujar demasiado. Por ejemplo, hoy en la carrera estaba el último y no tenía ningún objetivo, he ido paso a paso, pasando a pilotos de uno en uno, he cometido un gran error en la curva uno -en el intento de adelantamiento a Maverick Viñales con Brad Binder por fuera-, pero he ido muy calmado toda la carrera", recuerda Marc Márquez.

"Las últimas vueltas estaba viendo cerca a Pecco, pero he dicho, 'Ok, sexto es suficiente', quizás podía llegar al quinto, no lo sé, pero lo más importante era acabar la carrera y lo hicimos. No he terminado quinto porque no he podido, pero he asumido riesgos", señaló el piloto de Repsol.

"Lo que he aprendido es que con este campeonato, con estas motos, tú no puedes predecir un gran premio y no puedes llegar a una pista y decir 'en esta pista puedo ganar o puedo hacer top 5', porque no lo sabes, y durante el fin de semana necesitas aceptar dónde estás y si estás décimo, terminarás décimo, si bien luego puedes asumir más riesgos, porque mi objetivo es estar siempre en el podio, pero por ahora no es hora de pelear siempre por los podios", reconoció sincero Marc Márquez.