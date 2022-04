Marc Márquez reconoce que en el equipo continúan "buscando una buena base"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 28 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se mostró sorprendido de escuchar "a tres pilotos que están haciendo grandes carreras, que están mostrando un gran nivel y que lo tienen todo por la mano", con una estrategia completamente diferente a la de su equipo que todavía busca esa base.

"Estamos buscando que nos encontremos cómodos, y por eso no nos podemos dar el lujo de esperar al lunes, a partir de mañana tenemos que buscar el ritmo, ponernos en el sitio, buscar las trazadas, y cuando esté todo esto, empezar a probar cosas", explica Márquez, que necesita trabajar en todo en general.

"Cuando estás en tu momento dulce puedes salvar muchas cosas de la moto, pero cuando vienes de una situación difícil como la que vengo, también necesitas esa ayuda por parte de la moto, y de momento no estoy encontrando esa confianza, no me permite probar cosas diferentes porque cada vez que lo pruebo puede haber alguna caída o un susto, y es ahí cuando vas encontrando más confianza con la moto y empiezan a ir saliendo los tiempos y es todo una rueda que cuando coge buena inercia sale rodado, pero ahora la inercia está costando. Parece que se coja, pero se frena, y es ahí donde estamos buscando", insiste el piloto de Repsol.

Sobre la pelea con su hermano en Portimao, Marc Márquez aclaró que "hay muchos comentarios como 'adelantaste a tu hermano' y diferenciamos muy bien lo que es. Hay mucha confusión: nos llevamos muy bien, vivimos juntos, entrenamos juntos, porque sabemos que esto nos ayuda mutuamente, pero luego en pista? Incluso en el box, aunque estamos en la misma marca cada uno hace su estrategia, cada uno prueba sus cosas, y cada uno hace su camino".

"Si yo le puedo ganar, intento ganar, y tiro un poco de perro viejo, como hice en Portimao, y si él me puede ganar, pues me va a ganar, pero nos ayudamos mutuamente en casa, entrenando, pero en el circuito, desde que está en Moto3 y ahora que estamos en la misma categoría, es aún más radical, cada uno está en su box, cada uno está con sus secretos, y tiene su propia filosofía", explica Márquez.

De su estado físico, el ocho veces campeón del mundo de motociclismo señaló que "el hombro y el brazo están en una posición aceptable para hacer buenas carreras, como demostré el año pasado y como demostré en Austin, pero es un brazo diferente al que tenía, no es lo mismo, es una condición aceptable para hacer buenas carreras, como ya dije en pretemporada".

Su técnico en Repsol Honda, Santi Hernández ha recibido el premio Ciudad del Motor de Jerez, por lo que señaló que "lógicamente, me hace mucha ilusión que le entreguen este premio a mi técnico, pero creo que es un premio para todos los técnicos".

"Sí, se ve al piloto, se habla del piloto y el piloto habla, pero los técnicos son los que están ahí trabajando muchas veces hasta las tantas de la noche, y casi cada fin de semana dependemos de ellos, de todo el equipo en general. El técnico es el que intenta gestionar todo el equipo y el que lleva algunas ideas nuevas, pero es realmente el capitán del equipo. Creo que es un buen reconocimiento a Santi y, en especial, a todos los técnicos", recalcó Marc Márquez.