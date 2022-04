Quartararo satisfecho de su victoria en Portimao ya que puede "ser rápido"

Jerez de la Frontera (Cádiz), 28 abr (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) recordó este jueves sobre su victoria en Portugal, que "fue un momento importante, fantástico para nosotros y la realidad es que no tuvimos mucho tiempo de pista", por lo que "fue bueno" al poder "usar la información del año pasado y de inmediato pude ser rápido, sobre todo en la carrera".

"Fui capaz de hacer un 39.4 en la tercera vuelta y eso fue fundamental, saber que podía ir así de rápido para poder volver a luchar por ganar después de un arranque de temporada un poco difícil te sabe muy bien, y más cuando tienes un doblete de carreras -dos carreras consecutivas- y puedes llegar a uno de tus circuitos favoritos", explica Quartararo.

En cuanto a su reto con Jerez, después de la mala suerte del año pasado, Fabio Quartararo señaló: "No es cuestión de quitarme una espina, porque no fue un problema de la moto, fue un problema personal mío y ahora llego perfectamente preparado, la cirugía que me hicieron después de la carrera funcionó muy bien, así que siento que podemos ir muy rápido aquí".

"Pero debemos trabajar como si fuese un fin de semana normal ya que creo tener el potencial para luchar por la victoria. Tenemos que hacerlo paso a paso y lo primero será abordar el viernes y ahí ya veremos qué velocidad tenemos", dijo.

Sobre el test del próximo lunes, y en tono jocoso, Fabio Quartararo dijo que espera "más potencia, más caballos!".

"Para ser sincero, me siento muy bien sobre la moto y siempre se puede mejorar si bien está claro que tenemos que encontrar ese extra de potencia. No sé si para el test, pero tenemos un nuevo basculante, cosas de electrónica que probar, pero tampoco tengo demasiada información sobre qué haremos el lunes", reconoció.

Quartararo dijo no querer hablar de su futuro y recalcó que tiene "un objetivo claro, que es o ganar el Mundial o al menos pelear por él".