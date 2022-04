Quartararo: Tengo que ir al límite, siempre con una navaja bajo el cuello

Jerez de la Frontera (Cádiz), 29 abr (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo de entrenamientos el primer día del Gran Premio de España de MotoGP, afirmó que siempre tiene que ir "al límite, ya que si no lo haces te quedas siempre fuera del 'top 10'".

"Y voy siempre con una navaja bajo el cuello, pero creo que es lo que tenemos que hacer", añadió.

"Si piensas que tienes que ir calmado los viernes y luego mejorar los sábados, las sensaciones cambian, y si aprietas desde el principio sabes qué esperar cada vez que sales a pista", señaló el francés.

Quartararo tuvo una caída en la primera sesión en la que se golpeó en los genitales y en tono jocoso reconoció: "No me podía mover hasta cinco minutos después de la caída, pero luego el dolor ha empezado a bajar poco a poco. Ha sido un momento duro, incluso no podía respirar. Creo que voy a poder tener hijos".

Y, sincero, reconoció entre risas que el golpe se lo produjo él mismo: "Ni siquiera ha sido la moto? Cuando he saltado en la moto me he golpeado con el depósito. Me he sentido un poco estúpido, porque me he caído, no me he hecho nada, y cuando he recuperado la moto y me he subido a ella? Quizás habría sido mejor mentir y decir que había sido la rueda".

"Estaba apretando, pero con uno de los parches de humedad he tenido la caída y en otro momento he frenado demasiado tarde y con el neumático medio delantero me sentía muy mal, no sentía soporte, notaba que la moto se movía muchísimo, y no quería asumir ningún riesgo para hacer girar la moto, así que he preferido irme recto y en otro momento he cometido un error al meter marchas, en cuarta, y he tenido que bajar a segunda", explicó.

"Aquí en Jerez los viernes suelen ser muy difíciles, así que me he quedado sorprendido de cómo ha ido. De hecho, en general, los viernes no han sido muy buenos para nosotros este año, y hoy hemos dado un buen paso. Incluso durante el FP2 quedaban parches, en la curva ocho, por ejemplo, y no es un buen sitio para que estén ahí? Espero que si mañana no está todavía seco que alguien vaya con algo para secarlo, porque es un sitio bastante peligroso. La última curva no tanto, pero en la ocho puedes tener una caída importante tanto de delante como de detrás. Ha sido un poco complicado", comentó Fabio Quartararo de la zona de su accidente.

En cuanto a sus rivales este fin de semana, dijo: "El asfalto va a cambiar mucho del viernes al sábado. Mañana después del oficial sabremos quiénes están en las tres primeras líneas y quién tiene el mejor ritmo. pero hoy es imposible decir quién va a estar ahí".

"Por lo poco que he podido ver Bagnaia está ahí, Mir y Aleix tienen ritmo, pero luego hay que saber cuánto combustible llevaba cada uno, y esas cosas. He terminado muy contento con este primer día porque siempre me he sentido un poco extraño los viernes", insistió el campeón del mundo francés.