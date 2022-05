Alberto Puig ve positivo que Marc Márquez volviese a luchar con los primeros

El español Alberto Puig, director deportivo del equipo Repsol Honda, ha visto positivo que Marc Márquez volviese a luchar por las primeras posiciones pues "no ha sido una mala carrera, ha hecho un buen trabajo en un fin de semana que no era fácil, ha costado un poco, pero ha conseguido un buen resultado con una carrera emocionante". "Lo positivo es que Marc volvió a luchar por las primeras posiciones y Pol Espargaró hizo una buena salida, pero no pudo conseguir una buena posición en las primeras vueltas, así que finalmente no fue tan fácil ya que tenía la velocidad este fin de semana, pero desgraciadamente no pudimos encontrar una buena puesta a punto y no fue posible conseguir un buen resultado", explica Alberto Puig en una nota de prensa del equipo. "El resultado es alentador después de que sus sensaciones no fueran tan buenas en Portimao, pero ha sabido manejar bien la situación durante toda la carrera, ha mantenido una buena batalla con los pilotos que le rodeaban y ha salvado una caída, que hacía tiempo que no lo hacía", recordó Puig, quien sobre la misma exclamó que "¡asusta! y no es agradable de experimentar, pero si no hay caída es espectacular de ver". "Estamos trabajando para arreglar los puntos de la moto que aún no funcionan y este proceso está en marcha y el test de ayer fue importante para entender mejor la nueva moto porque, por supuesto, el objetivo de Marc no es quedar cuarto o sexto, su objetivo, y también el del equipo Repsol Honda, es ganar carreras y títulos. Este es el único objetivo", afirmó sin dudar Puig.