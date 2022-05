Dorna recuerda a Suzuki que no puede tomar unilateralmente la decisión de retirada

Madrid, 3 may (EFE).- La empresa organizadora del campeonato del mundo, la española Dorna Sports, le ha recordado este martes al fabricante japonés Suzuki que no puede tomar unilateralmente la decisión de retirarse de la competición al final de la temporada 2022. Aunque es una retirada no confirmada oficialmente por Suzuki, ayer se pudo saber durante la jornada de test de los equipos en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera, que el fabricante japonés podría haber adoptado y comunicado a los integrantes del equipo tal decisión. Por ese motivo, Dorna Sporta comunica en su página oficial de la competición que "tras los recientes rumores sobre la salida de Suzuki de MotoGP a finales de 2022, Dorna Sports se ha puesto en contacto oficialmente con la fábrica para recordar a sus representantes que las condiciones de su contrato para correr en MotoGP no le permiten tomar esta decisión de forma unilateral". En cualquier caso, Dorna Sports aclara que "en caso de que Suzuki se marche tras un acuerdo entre ambas partes, Dorna decidirá el número ideal de pilotos y equipos que correrán en la categoría de MotoGP a partir de 2023". "Dorna sigue recibiendo un alto nivel de interés por parte de varias fábricas oficiales y equipos independientes que buscan unirse a la parrilla de MotoGP, ya que este deporte sigue siendo un ejemplo mundial de igualdad en la competición, innovación y entretenimiento, llegando a cientos de millones de aficionados en todo el mundo", asegura la citada nota.