Sergio García Dols llega a un circuito de muy buenos recuerdos

Madrid, 10 may (EFE).- El español Sergio García Dols (GasGas), líder del mundial de Moto3, llega al circuito de Le Mans, escenario del Gran Premio de Francia de Moto3, un escenario que le trae muy buenos recuerdos.

"El año pasado conseguí allí mi primer triunfo con el equipo, la primera victoria de GasGas y además mi primera victoria en lluvia", recuerda García Dols.

"Llegamos a Le Mans motivados tras terminar segundos en Jerez en una carrera muy disputada y tengo curiosidad por ver qué tiempo nos espera, porque suele ser imprevisible siempre, aunque desde el principio trabajaremos para tener una buena moto y poder pelear en la carrera por la victoria", aseguró el líder del mundial en la nota de prensa de su equipo.

En tanto, su compañero Izan Guevara dice afrontar "otro fin de semana de carreras después de ganar en Jerez, algo por lo que estamos motivados y con ganas de volver a correr en un circuito en el que el año pasado no dejó de llover y no pude disfrutar como me gusta".

"Esperamos que nos respete más el tiempo esta vez y trabajaremos para que sigan llegando estos resultados", afirmó Izan Guevara.