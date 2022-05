Arón Canet es más de "actitud y corazón" que de las tres "c" de Alcaraz

Le Mans (Francia), 13 may (EFE).- El español Arón Canet (Kalex), aspirante al título mundial de Moto2, ha reconocido en una entrevista con la Agencia EFE en Le Mans, que él es más de "actitud y corazón", que de las tres "C" (cabeza, corazón y cojones) que su abuelo inculcó al tenista murciano Carlos Alcaraz, reciente vencedor del Master 1000 de Madrid.

"Yo soy más de cabeza y corazón, espera un momentito -señala al entrevistador Arón-, perdón, soy más de actitud y corazón, pues creo que es una cosa que aprendí mucho y bien en Moto3, en ponerte primero con actitud y cuando están cincuenta pilotos a base de 'rebufos' y ya no puedes más porque la actitud se te acababa, pues entonces tenías que tirar más de corazón y así ha sido hasta ahora, sobre todo en la última carrera de Jerez, en la que tiré más de corazón, porque si hubiese sido de actitud, el dolor y la ansiedad, las malas sensaciones encima de la moto, hubiesen podido conmigo. Tirar de corazón y pasión fue lo que nos hizo ir hacia adelante", reconoce Arón Canet.

A lo largo de varios minutos, el piloto valenciano de Corbera "desgrana" su momento actual y tampoco tiene inconveniente en hablar del futuro, aunque la primera pregunta es casi obligada pues es importante saber ¿cómo se encuentra de su lesión en el brazo?

Respuesta: "Del brazo, a día de hoy, estoy un poquito mejor, duele pues hace sólo dos semanas que me operé y encima no es que le hayamos dado mucho reposo que digamos, entonces es normal que se resienta un poco más de lo normal pero igualmente estamos para dar guerra".

Pregunta: La carrera de Jerez fue una auténtica "machada" y una actuación para quitarse el sombrero...

Respuesta: "Sí, al final lo dimos todo. Pusimos toda la carne en el asador y realmente salió bien, si no hubiese salido bien seguramente me habrían pegado tiros por todas partes y me habrían dicho lo tonto o lo burro que era, por así decirlo, y bueno, pues gracias a Dios nos salió bien, de la misma manera que podría haber salido mal, pues si me hubiese caído, las consecuencias hubiesen sido mucho peores de lo que realmente fueron, porque hubiésemos agravado mucho más la lesión, pero igualmente fui consciente de a lo que nos arriesgábamos, fui consciente también de no poner en peligro nada y sobre todo de dar pocas vueltas y luego en carrera arriesgar lo mínimo posible".

Pregunta: Cuatro carreras puntuando, tres podios y dos ceros ¿Esperaba un principio de campeonato mejor, igual o peor?

Respuesta: "Al final sabía que seríamos uno de los candidatos a estar en las posiciones de cabeza y así ha sido, no esperaba nada más ni nada menos, al final hemos ido sin expectativas carrera tras carrera porque creo que tener pajaritos en la cabeza es muy malo y al final lo estamos haciendo bastante bien ya que estamos siempre rodando de menos a más, en posiciones de cabeza y ya veremos que tal nos va en Le Mans".

Pregunta: ¿El podio de Jerez se puede decir que es un punto de inflexión Un 'click' hacia adelante".

Respuesta: "Yo creo que sí, pero tampoco me voy a mojar y voy a decir '¡buah está hecho!', ni mucho menos, pues para mí es la categoría más difícil del mundial de motociclismo en la que estamos compitiendo porque son motos que no tienen ningún tipo de control electrónico de tracción o 'anti wheelie', con todos los pilotos con el mismo motor, los mismos neumáticos y casi todas con la misma moto. Un nivelazo, así que creo que puedo dar ese 'click', pero también hay otros veinte tíos que pueden dar ese mismo 'click', pero independientemente de eso creo que el potencial lo tenemos y sobre todo también las ganas de hacerlo bien".

Pregunta: ¿Qué es lo que cree que le hace falta para dar un salto de calidad hacia adelante?

Respuesta: "Sí, el verse motivado y confiado en él mismo pues al final creo que hemos estado varias veces a punto de poder conseguir la primera victoria y no la hemos conseguido porque en las dos ocasiones nos hemos caído, pero creo que tenemos un potencial importante y una vez que la consigamos seguro que veremos las cosas con una perspectiva muy distinta, igual que las vemos después de la 'machada' de Jerez, como muy bien ha dicho usted".

Pregunta: ¿Tiene alguna carrera marcada especialmente de las que quedan por disputarse?

Respuesta: "No. Realmente no. Tenía marcada como especial Austin, como todos los años y hice una liada guapa (sonrisas). Así que mejor no, mejor no marcar ninguna como favorita ya que aquel era uno de mis circuitos favoritos y nos habíamos escapado ya, pero cometí un error garrafal del cual no estoy orgulloso, pero de todo se aprende y hay que seguir adelante".

Pregunta: ¿El mejor Canet es suficiente como para no tener que pensar en rivales como Vietti, Arbolino u Ogura?

Respuesta: "Creo que ahora mismo el mayor rival que tengo en pista soy yo y así son las cosas y esto es algo que he aprendido con los años y por eso voy sin expectativa ninguna a cada gran premio y eso es lo que me hace muy feliz pues llegó a Le Mans sin ninguna expectativa, con los pies en el suelo, dándome absolutamente todo igual y mañana saldré y me dará igual y el sábado saldré y lo mismo, me dará igual y cuando salgamos a carrera pues ya no me dará igual, ahí empezaremos con el cuchillo en los dientes y comenzaremos a atacar, pero antes tienes que ir trabajando sobre todo en ti mismo y en la moto.

Si tu empiezas a querer verte en la clasificación en una vuelta y después haces treinta vueltas a dos segundos de la vuelta rápida de que te sirve, vas a salir y vas a quedar el veinte y no vas ni a puntuar en esta categoría y creo que eso es un error y algo de lo que he aprendido, sobre todo porque las expectativas cuando las tienes muy altas está muy bien cuando las consigues, pero cuando no las consigues muchas veces es un arma de doble filo y te acaba haciendo más daño que bien".

Pregunta: ¿Piensa solo en Moto2 o también piensa en un futuro en MotoGP?

Respuesta: "Creo que pensar en MotoGP es un error, para eso tengo un representante y sabemos que tengo potencial para luchar por el título de Moto2 y potencial para hacerlo muy bien en la categoría reina también, pues ahí también hay nombres como Bastianini, Mir, Martín, Di Giannantonio o Bezzecchi, con los cuales hemos competido en categorías pequeñas y estábamos a la par, pero independientemente de eso no es lo importante a día de hoy pero si tengo una buena oferta de MotoGP pues lo miraré, pero si no tengo una buena oferta de MotoGP nos quedaremos en Moto2 porque al final será un año más de guerra, pero al final, independientemente de todo, pensar en la categoría grande es un error porque, hablando mal, 'joder' con lo bonito que es estar luchando por victorias y por un campeonato en la categoría intermedia para qué vas a estar pensando en el próximo año. ¡Disfruta este año!".

Pregunta: Lo que le gusta es ganar y estar en el podio...

Respuesta: "Lo que me gusta es disfrutar, pues he estado dos años pegando tumbos en Moto2, sufriendo, y no mola nada, no mola absolutamente nada. Por ejemplo donde está ahora Acosta se ve que está sufriendo como yo sufrí el primer año y eso es una ansiedad constante y no lo pasas bien, pero cuando ya estás luchando por victorias es mucho más bonito y disfrutas y ves la categoría mucho más diferente. Llegas al circuito un miércoles o un jueves con una sonrisa, no amargado como yo en 2020 por así decirlo y pensar 'buah, iré rápido en este circuito, que me costará o no me costará' y creo que eso son todo etapas, primero tiene que ir el uno y después el 2 y ya veremos si el año que viene se sube a MotoGP o no. Si es así será porque me veo preparado y porque tenemos ofertas, pero ya veremos".

Pregunta: ¿Qué espera del fin de semana en Le Mans?¿Podrá explicar el porqué de la 'pajarita' en el podio?

Respuesta: "¡Ojalá! Si se podrá explicar o no todo dependerá de esa primera victoria, pero es lo que hablábamos hace un rato, que no es qué espero de este fin de semana. No espero absolutamente nada, solo espero ir y disfrutar y una vez que esté en carrera y después del 'warm up' veremos qué ritmo tenemos y a dónde podemos llegar, pero al final no quiero llegar ya el jueves y pensar que aquí tenemos que ganar. ¡Error, error, error! porque ¿porqué tienes que ganar? ¿Porque lo hiciste muy bien en Jerez?, pero si era otro circuito y hay otros treinta tíos que quieren ganar y es lo que digo, que las ganas están ahí pero las expectativas no y creo que hay que ir de menos a más e ir a circuito que te guste, que Le Mans me gusta, pero también le gusta a Vietti, a Ogura o Arbolino y, por eso, lo que hay que hacer es trabajar para progresar de menos a más durante el fin de semana".