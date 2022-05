Enea Bastianini dice tener ganas de confirmar en Mugello su competitividad

Madrid, 23 may (EFE).- El italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21), vencedor en el Gran Premio de Francia y tercero en la clasificación provisional del mundial, dice llegar al trazado italiano de Mugello, escenario este fin de semana del Gran Premio de Italia de MotoGP, con ganas de "confirmar" su "competitividad". Bastianini se refiere a la doble cita que afrontará el campeonato del mundo de motociclismo estas dos semanas con las carreras de Mugello y Montmeló que le encantan. "Los dos circuitos son muy emocionantes", señaló. "Conozco bien el podio de Montmeló, mientras que a pesar de sentirme fuerte en Mugello, todavía no he subido al podio allí, por lo que esperemos que este año sea el esperado pues llegamos con ganas de confirmar nuestra competitividad", destacó Bastianini en la nota de prensa de su equipo.