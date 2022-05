HRC anuncia que Marc Márquez no estará en Montmeló y volverá a operarse

Scarperia (Italia), 28 may (EFE).- El equipo oficial Repsol Honda, Honda Racing Corporation (HRC) ha anunciado hoy que el español Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, no disputará el Gran Premio de Cataluña, en el circuito de Barcelona Montmeló la próxima semana, para volver a pasar por el quirófano al no estar completamente recuperado de sus problemas físicos.

Márquez concluyó los entrenamientos libres en una más que preocupante vigésimo primera posición y como el último de los pilotos de Honda, además de sufrir una caída muy fuerte durante la segunda clasificación, aunque ello no ha sido el detonante para que el piloto, con el resto de los responsables de su equipo, haya adoptado la decisión de volver a pasar por el quirófano para solucionar de una vez por todas sus problemas físicos con el brazo derecho.