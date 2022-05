García Dols y Guevara con el objetivo de mantener la "racha"

Madrid, 31 may (EFE).- Los españoles Sergio García Dols e Izan Guevara, compañeros en el equipo propiedad de Jorge Martínez "Aspar", dicen llegar al Gran Premio de Cataluña que se disputa este fin de semana en el circuito de Barcelona-Cataluña con ganas de mantener la "racha". "Llego muy motivado después de ganar el domingo pasado en Italia y este fin de semana nos toca planteárnoslo igual que el anterior, tenemos que seguir trabajando bien en entrenamientos para en carrera poder estar delante y optar a la victoria de nuevo", reconoce el líder del mundial, Sergio García Dols. "No quiero pensar por ahora en el Mundial, voy a ir carrera a carrera, haciéndolo lo mejor posible?, asegura en la nota de prensa de su escudería. Su compañero de equipo y segundo en la clasificación del mundial, Izan Guevara, reconoce que "después del tercer podio consecutivo en el Mundial, llegamos a Barcelona, un circuito que me gusta mucho". "Hicimos un test allí hace un mes y nos fue bastante bien", recuerda Guevara, quien asegura que "en la carrera del año pasado dimos el salto que nos permitió empezar a luchar con el grupo delantero" "Fue una lástima terminar con una caída porque estábamos peleando por la victoria, pero siempre se me ha dado bien Barcelona, no creo que nos cueste adaptarnos?, comenta Izan Guevara.