David Muñoz hace historia en Montmeló para el motociclismo sevillano

El piloto andaluz remonta desde la vigésima posición y, con 16 años, acaba segundo en Moto3 en el GP de Catalunya

"Aun no me lo creo. He sabido hacer lo que sé hacer y lo que me han dicho, tranquilo y hacia adelante". El sevillano David Muñoz (KTM) se mostraba así de eufórico tras conseguir en el Circuito de Montmeló un hito histórico: alcanzar el segundo puesto en una prueba del Mundial de Motociclismo.

El joven piloto sevillano, con apenas 16 años y tres semanas, lograba remontar desde la vigésima posición para acabar segundo, justo por detrás de Izan Guevara (GasGas) la prueba de Moto3 del Gran Premio de Catalunya.

Cuando llegas aquí y te ves arriba no piensas en nada y vas a por lo tuyo. Desde que he salido me he colocado delante y, cuando he visto que estaba décimo, he intentado pasar piloto a piloto. En la última vuelta he tirado a tope y, finalmente, he acabado segundo", analizaba Muñoz, que ha logrado el éxito con sólo dos carreras en el Mundial de motociclismo. Y que no dudó en ningún momento de que podía lograr la hazaña: "Desde que empecé he sido muy constante, me suelo mantener en los puestos de delante cuando llego. Ha sido así hasta la última vuelta y la última curva".

Izan Guevara (GasGas) se subió a lo más alto del podio por segunda vez en la actual temporada al vencer este Gran Premio en el circuito de Barcelona-Cataluña. Justo por detrás acababa el jovencísimo sevillano David Muñoz (KTM) y el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) cerraba el podio.

La victoria del piloto mallorquín le acerca al líder del Mundial de Moto3, el también español Sergio García Dols (GasGas), cuarto en esta carrera y que aún cuanta con catorce puntos de ventaja. Tras ellos dos está Jaume Masiá, mientras que el italiano Dennis Foggia, que partía con la 'pole' en Barcelona, ve alejarse el campeonato. El turco Öncü es quinto y Ayumu Sasaki, sexto.

Guevara, que calificó la carrera de "muy lenta" y supo atacar en el momento preciso, no dudó en valorar valoró el podio del joven David Muñoz. "Es lo que pasa cuando una carrera es tan lenta, se amontona mucho. Hoy los de detrás tenían más fácil llegar a adelante. La carrera ha sido increíble, es la primera que gano escapándome", afirmó.

Además, Carlos Tatay (CFMoto) terminó cuarto, Jaume Masià (KTM), octavo, Adrián Fernández (KTM) fue décimo, justo por delante de Xavi Artigas (CFMoto), Iván Ortolá (KTM) decimonoveno y Ana Carrasco (KTM) vigésima segunda. Ni Dani Holgado, David Salvador ni Marcos Uriarte (Honda) consiguieron terminar.