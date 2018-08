Nico Brussino: Tengo muy buenas sensaciones con este equipo

Santa Cruz de Tenerife, 28 ago (EFE).- El internacional argentino Nico Brussino, presentado hoy martes como nuevo jugador del Iberostar Tenerife, ha dicho que tiene sensaciones "muy buenas y muy positivas" y ha afirmado que la experiencia será diferente a la que tuvo en el Herbalife Gran Canaria, ya que allí llegó con el equipo formado y aquí comienza como todos sus compañeros desde el principio de la temporada.

Brussino, uno de los seis refuerzos que ha fichado el equipo tinerfeño, ha dicho en la rueda de prensa de su presentación, que cree que se trata de un conjunto "con mucho talento. Aún nos estamos conociendo, pero nos llevamos muy bien tanto dentro como fuera de la cancha y eso es muy importante".

Cuestionado sobre su reciente etapa en el Gran Canaria, el santafesino ha comentado que las circunstancias no son las mismas, informa la página web del Iberostar.

"Será una experiencia diferente. Allí llegué a un equipo ya hecho y formado; cuando llega un jugador de afuera es difícil entrar de lleno en su dinámica. Este año es distinto, comienzo desde el principio con mis compañeros y espero que pueda adaptarme mucho mejor", ha indicado el ahora jugador aurinegro.

Brussino ha reconocido que no tuvo dudas en aceptar la propuesta canarista, ya que todas las referencias previas a firmar fueron muy positivas.

"Mi idea fue seguir en España. Cuando surgió el interés de la institución, me puse muy contento. Tenía otro argentino aquí, como Nico Richotti, que me dio muy buenas referencias; así que no dudé en aceptar la propuesta", ha asegurado.

Nicolás ha considerado que es un jugador que se caracteriza "por el tiro, juego en equipo, pases, rebotes... trato siempre hacer un poco de todo y, sobre todo, lo que me pida el entrenador", ha señalado.

"Txus (Vidorreta) me ha pedido que sea agresivo de cara al aro. Que aproveche cada situación del juego. Que tire cuando la ocasión lo requiera y que juegue en equipo, porque esa es la filosofía de este proyecto. Como todos, estoy aquí para ayudar al equipo a ganar y eso es algo que se consigue desde la fortaleza del bloque", ha explicado.

El exterior aurinegro ha afirmado que tiene muchas ganas de comenzar a disputar ya los partidos de preparación en alusión al amistoso que medirá este sábado a los tinerfeños con el Herbalife Gran Canaria, en Adeje, pero no habló de revancha.

"No se trata de una revancha particular con nadie en concreto, pero sí me preparo para enseñar mi juego y demostrar que puedo jugar en esta liga. Lo del sábado va a ser lindo, siempre es bonito jugar un clásico. La temporada pasada no me tocó jugar ninguno, así que ahora espero disfrutarlo y vivir esa experiencia cómo la vive la afición", ha comentado.

Sus objetivos, ha dicho, es mejorar como jugador, empezar bien la ACB y la Basketball Champions League, pero ir " partido a partido".