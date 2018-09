Ricky Rubio: ´Físicamente es el mejor momento de mi carrera´

Madrid, 5 sep (EFE).- El base español de los Utah Jazz Ricky Rubio aseguró este martes que físicamente se encuentra en "el mejor momento" de su carrera, después de un verano sin campeonatos de selecciones en el que ha podido trabajar "al cien por cien".

"Han sido unas vacaciones diferentes, he tenido tiempo para planificarme ya que ha sido primer verano sin selección y los que no había estado con selección era por lesiones. Ha sido un verano muy positivo, me voy el lunes para allá, físicamente es el mejor momento de mi carrera y mentalmente también", manifestó Rubio en una rueda de prensa en Madrid.

El base catalán calificó el proyecto de Utah Jazz para esta temporada como "muy ilusionante", después de haber llegado la pasada campaña a las semifinales de la Conferencia Oeste, en las que cayeron con los Rockets de Houston.

"De la forma que terminamos la temporada parecía que habíamos hecho mucho, pero dentro de nosotros creo que tenemos aún más para dar", añadió el base de El Masnou (Barcelona).

Ricky explicó que este verano siguió contando con la ayuda del exjugador internacional Raül López para mejorar su técnica y a nivel físico se ha enfocado mucho en el trabajo de piernas para evitar las lesiones durante la temporada.

"Con Raül hemos trabajado distintas formas de terminar a canasta, el tiro tras bote ya es algo que habíamos mejorado, pero seguir trabajando y ampliando el repertorio", explicó.

En la NBA el rival a batir serán los Golden State Warriors, que han ganado los dos últimos títulos seguidos y tres en los últimos cuatro años, y que han sumado a sus figuras al pívot DeMarcus Cousins

"Eso eleva el nivel y hace que tengamos que trabajar más para conseguir el ansiado anillo. Sube la exigencia, el nivel de preparación y eso es bueno para la competición. Muchos criticaron que son imbatibles pero no hay ningún equipo imbatible. Si queremos ganarles tendremos que hacer las cosas mejor", opinó.

El internacional español, que cuenta con dos medallas olímpicas y dos Eurobasket en su palmarés, opinó sobre la decisión del seleccionador nacional, el italiano Sergio Scariolo, de compatibilizar su cargo con el de entrenador ayudante de los Toronto Raptors de la NBA.

"Yo tuve la experiencia de tener al seleccionador de Eslovenia este año en el equipo, que lo dejó cuando ganaron el Europeo, compaginar la NBA con una selección es compatible", aseguró Rubio.

Para el base español, que Scariolo compatibilice ambos cargos es "una buena noticia", y que tenga experiencia en la mejor liga de baloncesto del mundo puede "aportar muchísimo" de "cómo se entrena y se juega en la NBA" y permitirá al técnico italiano ser "un entrenador completo".

A nivel personal, Rubio cuenta con estar en el Mundial 2019 de China, ya que recordó que los últimos años se ha preparado para jugar con la selección una vez acabada la temporada en la NBA y estar en el torneo o será problema "si acabamos bien la temporada físicamente".

Un Mundial al que España llegará si logran la clasificación los jugadores que participan en las 'ventanas' de la FIBA, el sistema clasificatorio instaurado el año pasado en el que los partidos se intercalan durante la temporada, y en el que no han intervenido prácticamente los jugadores de la NBA ni los de la Euroliga.

Preguntado sobre el hecho de que jueguen el Mundial jugadores que no han participado en la consecución de la clasificación y los que la han logrado se puedan quedar fuera, Rubio admitió que es "una situación complicada".

"Es una situación complicada, pero es verdad que tienen la oportunidad de jugar con la selección, llevarla a lo más alto, y luego el que el seleccionador decida que quien quiera estar estará. Creo que en la ventana se pueden conseguir jugadores que vayan al Mundial y que luego vayan los mejores", opinó Ricky Rubio.

El base barcelonés ofreció una rueda de prensa en la tienda en Madrid de la empresa de motocicletas eléctricas Torrot, uno de sus patrocinadores, junto al director de Operaciones de la compañía, Horacio Pérez, de la que destacó que es "una marca de liderazgo español en tecnología y movilidad sostenible".