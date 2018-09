Pau Gasol: "Navarro podría haber jugado un año más y aportar muchas cosas"

El jugador de los Spurs de San Antonio Pau Gasol, se mostró convencido de que su amigo Juan Carlos Navarro, que hace unas semanas anunció su retirada del baloncesto profesional, "podría haber jugado un año más y aportar muchas cosas" al Barcelona Lassa.

En la presentación en Barcelona de su libro 'Bajo el aro', Gasol, que asistirá mañana a la rueda de prensa de despedida de su amigo, aconsejó a Navarro a "cambiar de chip" para afrontar su nueva etapa lejos de las canastas.

"Juan Carlos (Navarro) podría haber jugado un año más y aportar muchas cosas al equipo. Lo bueno es que Juan Carlos ha jugado muchísimos años y puede aportar lo suyo también en el mundo del baloncesto. Ahora lo que tiene que hacer es cambiar de chip para la siguiente etapa y no darle muchas más vueltas", opinó.

En cualquier caso, puntualizó que el Barcelona tendrá que homenajear al exinternacional español "con un acto público e institucional a la altura del jugador".

En 'Bajo el aro', Gasol repasa las distintas experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera y ahonda en el liderazgo, un valor que a menudo tienen que asumir deportistas de alto nivel en la toma de decisiones.

Entre sus referentes, el jugador de la NBA destacó nombres como el tenista Rafael Nadal, el tenor Plácido Domingo, el doctor Valentí Fuster o su hermano Marc, que junto a sus padres acudió a la presentación del libro.

También se acordó de Navarro, de quien dijo que fue un "líder en la pista, que suplía el físico con mucho talento y que en momentos clave tenía una capacidad enorme de jugar" a baloncesto.

"Quizá no siempre se acababa encontrando cómodo comunicando, pero en la pista lideraba a todos sus compañeros, nos complementábamos muy bien", apuntó.

A diferencia de Navarro, Gasol tiene como objetivo alargar su carrera "un par de años más" coincidiendo "con las nuevas generaciones" y adaptándose a "los nuevos retos de la competición".

No obstante, prefiere no mirar más allá de la presente temporada y no se pone como objetivo una eventual retirada después de jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Vamos a ver si la selección se clasifica para el Mundial. Una vez suceda, tenemos que pasar una temporada en Estados Unidos y después ver cómo estoy. Ojalá pudiera jugar el Mundial de China y, una vez ahí tendríamos que clasificarnos para los Juegos, pero hay tantos condicionantes, que lo más importante es centrarnos en esta temporada", apuntó.

Un curso que no será fácil para Pau, que es consciente de que su rol deberá cambiar con vistas al próximo curso en los Spurs, después de que dos jugadores de la ascendencia de Manu Ginobili y Tony Parker hayan abandonado la franquicia.

"Veremos las sensaciones de los nuevos jugadores. Esperemos que se adapten lo más rápido posible para competir al máximo nivel. Intentaré llegar un poco antes a San Antonio. También tendremos que ver cómo el cuerpo técnico también se adapta al adiós de Tony Parker y Manu Ginobili", admitió.

A sus 38 años, Gasol tiene claro que la lectura, la meditación, la familia y los amigos le dan "el equilibrio para mantener los pies en el suelo" y seguir jugando a su pasión: el baloncesto.