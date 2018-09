Sergio Rodríguez: "Vengo a aportar mi experiencia al grupo"

Guadalajara, 10 sep (EFE).- El base Sergio Rodríguez, jugador del CSKA de Moscú y de la selección española, señaló este lunes en Guadalajara, donde se encuentra con la selección preparando los dos próximos compromisos frente a Ucrania (el viernes en Kiev) y el lunes ante Letonia, en Madrid, que llega a aportar su experiencia al grupo.

El "Chacho" se incorpora a la Selección en la 4ª Ventana FIBA y trata de adaptarse al sistema de juego del equipo lo antes y mejor posible. "Tiene que ser todo muy rápido, porque jugamos el viernes, pero el grupo está hecho y ha competido muy bien en los partidos anteriores", ha declarado.

Ver las anteriores ventanas por televisión no se le ha hecho raro. "Empecé a venir con la Selección en 2005 y jugué aquí tres años, después estuve cuatro años sin que me convocasen, y luego enlacé seis años seguidos jugando, en este equipo juegan los doce que el seleccionador considera que tienen más posibilidades de hacerlo bien, y sabemos que, por suerte, en España hay un grupo muy amplio de jugadores para representar a la Selección, unas veces te toca y otras no, pero siempre venimos con la máxima ilusión".

El base del CSKA ha reiterado que el nuevo sistema de las ventanas "debería estar mejor organizado". "Que todos pudiésemos estar disponibles para jugar con nuestra selección, pero los compromisos con nuestros respectivos clubes lo hacen muy complicado. Yo siempre que pueda y mi equipo me lo permita, estaré encantado de venir".

El base internacional ha reconocido que su club, el CSKA de Moscú, le ha puesto "muchas facilidades" para poder ir a jugar con España. "De hecho, allí hay cuatro jugadores que están con la selección rusa, y Nando de Colo también ha viajado para competir con Francia".

"Todo el mundo está por la labor de que las ventanas vayan bien, pero se deberían de hacer las cosas mejor, para estar todos en la misma sintonía y no depender de decisiones del último minuto para estar en la selección", ha añadido.

Sergio Rodríguez observa en el horizonte "dos partidos importantes y difíciles", y no oculta sus "ganas de ganar" y de clasificarse para el Mundial.

"Hay confianza en conseguirlo", asegura el Chacho. "El equipo tiene un núcleo muy sólido que lo está haciendo muy bien".