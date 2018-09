Moncho Fernández: "Tienes que estar perfecto para poder batir al Madrid"

Santiago de Compostela, 20 sep (EFE).- El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, ha declarado hoy en rueda de prensa que "tienes que estar perfecto para poder batir al Madrid" como advertencia de cara al encuentro que medirá a ambos conjuntos en las semifinales de la Supercopa Endesa que tendrán lugar mañana.

Fernández ha atendido a los medios con carácter previo al inicio de este torneo que se disputará este fin de semana en Santiago de Compostela y, en su intervención, ha precisado que también necesitarán "tener una pizca de suerte" para poder batir al equipo madrileño.

"Al final los que deciden son los jugadores", ha manifestado el técnico obradoirista, que ha señalado que a estas alturas de la temporada "es difícil ver el tope táctico de un equipo" dada la falta de entrenamientos con toda la plantilla completa o los parones por las ventanas FIBA.

Sobre el Real Madrid, Fernández ha comentado que, pese a que "tiene muchísimo talento individual", este no debe "hacer olvidar que colectivamente son un grandísimo equipo" capaz de rendir a un "máximo nivel" táctico.

De todos modos, el entrenador del club compostelano ha insistido que, en partidos como el de mañana, "el que no se motiva es que no tiene sangre en las venas", dado que "es lo máximo" tener la oportunidad de disfrutar como local de un torneo tan importante como la Supercopa.

"Vamos a hacer todo lo posible que esté en nuestras manos para llevarnos la victoria", ha anticipado Fernández, que ha asegurado que "cuando te dedicas al deporte profesional es para jugar estos partidos".

Incluso ha admitido tener los nervios "un poquito más exacerbados" de lo normal antes de cada partido, puesto que "ya no es solo la Supercopa, es el inicio de una temporada más" al frente del Obradoiro, con todo lo que ello significa.

"Mentiría si dijese que da igual", ha añadido, antes de opinar que quizá el entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, sí puede estar "cansado" de encadenar torneos de este tipo año tras año, aunque para él sea la primera vez.

Fernández también ha comentado la situación de su plantilla de cara al encuentro de mañana y ha apuntado que, si bien son "optimistas" con la posibilidad de que el pívot Nick Spires pueda competir mañana, por el contrario "será seria duda" la participación del ala-pívot Max de Zeeuw.

Ante la ascendencia del partido sobre los jugadores, en su mayoría jóvenes, el técnico del club compostelano ha sostenido que es "la mejor forma de ponerle un pie de foto al 'Welcome to the ACB'" que esta temporada supondrá para algunos, puesto que "mañana se van a encontrar de frente con el nivel que los va a esperar todo el año".

En cualquier caso, ha indicado que toda la experiencia de este torneo valdrá como preparación para el "inmediato inicio de liga" regular.