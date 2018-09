Kawhi Leonard sólo piensa en los Raptors y no en el futuro

El alero Kawhi Leonard fue presentado hoy con su nuevo equipo de los Raptors de Toronto y dijo que su única preocupación era rendir al máximo cuando comience la temporada 2018-19, sin pensar en el futuro.

"Quiero jugar aquí", declaró Leonard en el "Día de la Prensa". "Entré con una mente abierta. Quiero hacer grandes cosas, concentrarme este año. Si miras hacia el futuro, vas a tropezar con el presente".

Cuando se le preguntó acerca de sus objetivos a largo plazo, Leonard, quien se describió a sí mismo como un "chico divertido", dijo que planea "tener una carrera larga y saludable, ser feliz donde sea que llegue".

Leonard, dos veces Defensivo del Año, fue cambiado a los Raptors el 18 de julio por los Spurs de San Antonio, que recibieron al escolta DeMar DeRozan, al centro austríaco Jakob Poeltl y una selección protegida de primera ronda en 2019.

Los Spurs junto a Leonard también traspasaron a los Raptors al escolta Danny Green. Leonard, de 27 años, será agente libre después que concluya la temporada 2018-2019.

De acuerdo a varias fuentes cercanas al jugador, Leonard está interesado en fichar el próximo julio con Los Lakers o los Angeles Clippers, dado que le gustaría jugar con un equipo de su ciudad natal.

La pasada temporada, Leonard jugó solo nueve partidos con los Spurs debido a una lesión en el cuádriceps. Su relación con el equipo fue tensa, y al final de la temporada hizo saber que quería dejar al único equipo para el que había jugado.

El nuevo entrenador de los Raptors, Nick Nurse, dijo que no tuvo conversaciones con los Spurs sobre lo que salió mal la temporada pasada. "Lo único que me importa es que Leonard va en serio cuando me confirmó que deseaba ganar".

Leonard estalló en una extraña sonrisa cuando fue presentado. Cuando se le pidió que contara un poco sobre sí mismo, dijo: "Soy un tipo divertido. Obviamente, me encanta el baloncesto. Quiero decir que hay más preguntas que debes hacerme. No puedo darte un comercial acerca de mí persona".

Cuando se le preguntó sobre su reacción a venir a Toronto, Leonard destacó que estaba emocionado porque había llegado a una gran ciudad, que además tiene pasión por el baloncesto.