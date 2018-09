Estados Unidos a refrendar su favoritismo en cuartos de final ante Nigeria

La Laguna (Tenerife), 27 seo (EFE).- La selección de Estados Unidos afrontará este viernes su partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de baloncesto femenino que se viene disputando en Santa Cruz de Tenerife, un equipo estadounidense, máximo candidato para lograr el título, que se las verá contra Nigeria, selección que está haciendo historia.

El combinado africano llega a cuartos de final después de haber terminado segunda de su grupo, por detrás de Australia y superando a Turquía y Argentina. En la fase de clasificación venció, en un intenso partido a Grecia (57-56) y ahora le espera Estados Unidos, un rival de máximo nivel.

Nigeria no es un equipo grande, pero es muy físico y hace un buen trabajo defensivo que les ha permitido llegar hasta estos cuartos de final.

Evelyn Akhator, Sarah Ogoke, Promise Amokamara y Ezinne Kalu son sus jugadoras referentes del conjunto africano.

Pero mañana tendrán enfrente a un rival con mucho poder en todas sus líneas. Hasta el momento no se ha podido apreciar realmente el verdadero potencial de las americanas. Su entrenadora, Dawn Staley, no ha contado siempre con todas sus jugadoras, y si en los primeros partidos dio descanso a Britney Griner, en los último no ha jugado ni Delle Donne ni Bird.

Pero lo cierto es que sin ellas y sin jugar al cien por ciento han ganado bien los encuentros en el que ha destacado la potencia de la ala-pívot Stewart o la serenidad y control del juego Diana Taurasi.

El encuentro entre Estados Unidos y Nigeria será al primero de cuartos de final y se disputará en el pabellón de Deportes Santiago Martín, a partir de las 11:30 (hora canaria).